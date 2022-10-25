https://ria.ru/20221025/turtsiya-1826609476.html

Песков заявил о проработке деталей создания газового хаба с Турцией

Песков заявил о проработке деталей создания газового хаба с Турцией - РИА Новости, 25.10.2022

Песков заявил о проработке деталей создания газового хаба с Турцией

Взаимодействие в газовой сфере остается на повестке обсуждений между РФ и Турцией и на высшим уровне, и на рабочем, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:29

2022-10-25T13:29

2022-10-25T13:29

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Взаимодействие в газовой сфере остается на повестке обсуждений между РФ и Турцией и на высшим уровне, и на рабочем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как эти вопросы, так и вопросы, связанные с поставками газа, действительно, находятся на повестке дня и контактов на высшем уровне, и на рабочем уровне. Эти контакты продолжаются", - сказал Песков журналистам.Детали создания газового хаба на территории Турции прорабатываются, важная часть проекта связана с вопросами сбыта газа, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Заинтересованность обеих стран в создании газового хаба была акцентирована на недавней встрече двух президентов в Астане, детали прорабатываются. Мы знаем, что там есть очень важная часть, связанная со сбытом газа. По мере того, как эта часть тоже будет проясняться, уже будут становиться понятными очертания этого хаба", - сказал Песков.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез 25 октября сообщил, что достигнуто принципиальное соглашение с РФ о создании в стране газового хаба.

https://ria.ru/20221025/khab-1826483659.html

https://ria.ru/20221025/turtsiya-1826606100.html

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цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, турция, россия, астана, экономика