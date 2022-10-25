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Песков заявил о проработке деталей создания газового хаба с Турцией - РИА Новости, 25.10.2022
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Песков заявил о проработке деталей создания газового хаба с Турцией
Песков заявил о проработке деталей создания газового хаба с Турцией - РИА Новости, 25.10.2022
Песков заявил о проработке деталей создания газового хаба с Турцией
Взаимодействие в газовой сфере остается на повестке обсуждений между РФ и Турцией и на высшим уровне, и на рабочем, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:29
2022-10-25T13:29
цены на нефть
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Взаимодействие в газовой сфере остается на повестке обсуждений между РФ и Турцией и на высшим уровне, и на рабочем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как эти вопросы, так и вопросы, связанные с поставками газа, действительно, находятся на повестке дня и контактов на высшем уровне, и на рабочем уровне. Эти контакты продолжаются", - сказал Песков журналистам.Детали создания газового хаба на территории Турции прорабатываются, важная часть проекта связана с вопросами сбыта газа, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Заинтересованность обеих стран в создании газового хаба была акцентирована на недавней встрече двух президентов в Астане, детали прорабатываются. Мы знаем, что там есть очень важная часть, связанная со сбытом газа. По мере того, как эта часть тоже будет проясняться, уже будут становиться понятными очертания этого хаба", - сказал Песков.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез 25 октября сообщил, что достигнуто принципиальное соглашение с РФ о создании в стране газового хаба.
https://ria.ru/20221025/khab-1826483659.html
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цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, турция, россия, астана, экономика
Цены на нефть, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Турция, Россия, Астана, Экономика
13:29 25.10.2022
 
Песков заявил о проработке деталей создания газового хаба с Турцией

Песков: детали создания газового хаба с Турцией прорабатывают на высшем уровне

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Взаимодействие в газовой сфере остается на повестке обсуждений между РФ и Турцией и на высшим уровне, и на рабочем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как эти вопросы, так и вопросы, связанные с поставками газа, действительно, находятся на повестке дня и контактов на высшем уровне, и на рабочем уровне. Эти контакты продолжаются", - сказал Песков журналистам.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
12:01
Турция начала свою часть работы по договоренности с Россией о газовом хабе
Детали создания газового хаба на территории Турции прорабатываются, важная часть проекта связана с вопросами сбыта газа, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Заинтересованность обеих стран в создании газового хаба была акцентирована на недавней встрече двух президентов в Астане, детали прорабатываются. Мы знаем, что там есть очень важная часть, связанная со сбытом газа. По мере того, как эта часть тоже будет проясняться, уже будут становиться понятными очертания этого хаба", - сказал Песков.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез 25 октября сообщил, что достигнуто принципиальное соглашение с РФ о создании в стране газового хаба.
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
13:19
В Кремле прокомментировали сотрудничество с Турцией
 
Цены на нефтьДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинТурцияРоссияАстанаЭкономика
 
 
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