https://ria.ru/20221025/turtsiya-1826606929.html
"Турецкий поток" имеет потенциал к расширению, заявил Песков
"Турецкий поток" имеет потенциал к расширению, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2022
"Турецкий поток" имеет потенциал к расширению, заявил Песков
Газопроводная система "Турецкий поток" имеет потенциал к расширению при необходимости, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:19
2022-10-25T13:19
2022-10-25T13:20
экономика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
турция
турецкий поток
в мире
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Газопроводная система "Турецкий поток" имеет потенциал к расширению при необходимости, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С Турцией нас связывает, собственно, сейчас фактически одна из крупнейших газопроводных систем - "Турецкий поток", которая имеет серьезный потенциал к расширению при необходимости", - сказал Песков журналистам.
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экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, турция, турецкий поток, в мире
Экономика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Турция, Турецкий поток, В мире
13:19 25.10.2022 (обновлено: 13:20 25.10.2022)
"Турецкий поток" имеет потенциал к расширению, заявил Песков
Песков: система "Турецкий поток" имеет потенциал к расширению при необходимости