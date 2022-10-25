https://ria.ru/20221025/turtsiya-1826606929.html

"Турецкий поток" имеет потенциал к расширению, заявил Песков

"Турецкий поток" имеет потенциал к расширению, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2022

"Турецкий поток" имеет потенциал к расширению, заявил Песков

Газопроводная система "Турецкий поток" имеет потенциал к расширению при необходимости, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:19

2022-10-25T13:19

2022-10-25T13:20

экономика

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

турция

турецкий поток

в мире

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Газопроводная система "Турецкий поток" имеет потенциал к расширению при необходимости, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С Турцией нас связывает, собственно, сейчас фактически одна из крупнейших газопроводных систем - "Турецкий поток", которая имеет серьезный потенциал к расширению при необходимости", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221025/khab-1826483659.html

россия

турция

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экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, турция, турецкий поток, в мире