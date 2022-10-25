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"Турецкий поток" имеет потенциал к расширению, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2022
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"Турецкий поток" имеет потенциал к расширению, заявил Песков
"Турецкий поток" имеет потенциал к расширению, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2022
"Турецкий поток" имеет потенциал к расширению, заявил Песков
Газопроводная система "Турецкий поток" имеет потенциал к расширению при необходимости, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:19
2022-10-25T13:20
экономика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
турция
турецкий поток
в мире
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Газопроводная система "Турецкий поток" имеет потенциал к расширению при необходимости, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С Турцией нас связывает, собственно, сейчас фактически одна из крупнейших газопроводных систем - "Турецкий поток", которая имеет серьезный потенциал к расширению при необходимости", - сказал Песков журналистам.
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экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, турция, турецкий поток, в мире
Экономика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Турция, Турецкий поток, В мире
13:19 25.10.2022 (обновлено: 13:20 25.10.2022)
 
"Турецкий поток" имеет потенциал к расширению, заявил Песков

Песков: система "Турецкий поток" имеет потенциал к расширению при необходимости

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Газопроводная система "Турецкий поток" имеет потенциал к расширению при необходимости, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Турцией нас связывает, собственно, сейчас фактически одна из крупнейших газопроводных систем - "Турецкий поток", которая имеет серьезный потенциал к расширению при необходимости", - сказал Песков журналистам.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
12:01
Турция начала свою часть работы по договоренности с Россией о газовом хабе
 
ЭкономикаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияТурцияТурецкий потокВ мире
 
 
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