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В АТОР сообщили о снижении российского турпотока за рубеж

В АТОР сообщили о снижении российского турпотока за рубеж - РИА Новости, 25.10.2022

В АТОР сообщили о снижении российского турпотока за рубеж

Туристический поток из России за рубеж в 2022 году будет как минимум на 30 процентов ниже, чем в прошлом, заявила журналистам глава АТОР Майя Ломидзе. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T10:48

2022-10-25T10:48

2022-10-25T10:48

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Туристический поток из России за рубеж в 2022 году будет как минимум на 30 процентов ниже, чем в прошлом, заявила журналистам глава АТОР Майя Ломидзе."Я думаю, что вряд ли этот прогноз (в 61 миллион поездок — прим. ред.) реализуется. В целом, сейчас идет снижение продаж, это факт. На внутреннем рынке спрос будет сопоставим с прошлым годом, а на зарубежном — в лучшем случае минус 30 процентов", — сказала Ломидзе.Самый пессимистичный прогноз, по ее словам, — снижение спроса на выездном рынке на 40-50 процентов, а на внутреннем — на 10."В этом году продажи очень поддержал осенний кешбэк. Таким образом, в целом прирост на внутренних направлениях сейчас составляет плюс 10 процентов, по нашим подсчетам. Но он меньше, чем он мог бы быть, если бы не 21 сентября. Оценочно, он мог бы вырасти на 20 процентов по сравнению с 2021 годом", — заключила Ломидзе.В середине августа глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что по итогам 2022 года внутренний турпоток в РФ составит 61 миллион человек.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, майя ломидзе, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ассоциация туроператоров россии (атор), отдых, турпоток, туризм, туристы