https://ria.ru/20220907/turpotok-1815052473.html

Ростуризм объявил прогноз турпотока по стране в 2022 году

Ростуризм объявил прогноз турпотока по стране в 2022 году - РИА Новости, 07.09.2022

Ростуризм объявил прогноз турпотока по стране в 2022 году

Ростуризм не меняет прогноз объема турпотока внутри России по итогам текущего года, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:02

2022-09-07T11:02

2022-09-07T11:02

туризм

новости - туризм

зарина догузова

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

турпоток

прогноз

туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Ростуризм не меняет прогноз объема турпотока внутри России по итогам текущего года, сообщила глава ведомства Зарина Догузова."Наши прогнозы в 61 миллион человек сохраняются", — заявила журналистам Догузова в кулуарах Восточного экономического форума.Она также отметила, что за два года число путешествующих по стране с целью отдыха и досуга выросло в два раза. "Это и программа кешбэка, что позволяет растягивать сезоны и чартеры, и, в определенной степени, санкционное давление, которое тоже повлияло, так как часть туристов, традиционно отдыхавших за рубежом, теперь выбирают поездки по России", — пояснила она. Добавив, что приостановка авиасообщения с курортами юга повлияла на ситуацию с турпотоком, "но не кардинально".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турпоток, прогноз, туризм, туристы, отдых, кешбэк