https://ria.ru/20220907/turpotok-1815052473.html
Ростуризм объявил прогноз турпотока по стране в 2022 году
Ростуризм объявил прогноз турпотока по стране в 2022 году - РИА Новости, 07.09.2022
Ростуризм объявил прогноз турпотока по стране в 2022 году
Ростуризм не меняет прогноз объема турпотока внутри России по итогам текущего года, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:02
2022-09-07T11:02
2022-09-07T11:02
туризм
новости - туризм
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
турпоток
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Ростуризм не меняет прогноз объема турпотока внутри России по итогам текущего года, сообщила глава ведомства Зарина Догузова."Наши прогнозы в 61 миллион человек сохраняются", — заявила журналистам Догузова в кулуарах Восточного экономического форума.Она также отметила, что за два года число путешествующих по стране с целью отдыха и досуга выросло в два раза. "Это и программа кешбэка, что позволяет растягивать сезоны и чартеры, и, в определенной степени, санкционное давление, которое тоже повлияло, так как часть туристов, традиционно отдыхавших за рубежом, теперь выбирают поездки по России", — пояснила она. Добавив, что приостановка авиасообщения с курортами юга повлияла на ситуацию с турпотоком, "но не кардинально".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/keshbek-1814760774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турпоток, прогноз, туризм, туристы, отдых, кешбэк
Туризм, Новости - Туризм, Зарина Догузова, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), турпоток, Прогноз, Туризм, туристы, Отдых, Кешбэк
Ростуризм объявил прогноз турпотока по стране в 2022 году
Ростуризм сохранил прогноз внутреннего турпотока — 61 миллион человек по итогам года
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Ростуризм не меняет прогноз объема турпотока внутри России по итогам текущего года, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
"Наши прогнозы в 61 миллион человек сохраняются", — заявила журналистам Догузова в кулуарах Восточного экономического форума.
Она также отметила, что за два года число путешествующих по стране с целью отдыха и досуга выросло в два раза.
"Это и программа кешбэка, что позволяет растягивать сезоны и чартеры, и, в определенной степени, санкционное давление, которое тоже повлияло, так как часть туристов, традиционно отдыхавших за рубежом, теперь выбирают поездки по России", — пояснила она. Добавив, что приостановка авиасообщения с курортами юга повлияла на ситуацию с турпотоком, "но не кардинально".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.