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Артисты из США и Европы примут участие в цирковом фестивале "Без границ" - РИА Новости, 25.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221025/tsirk-1826725764.html
Артисты из США и Европы примут участие в цирковом фестивале "Без границ"
Артисты из США и Европы примут участие в цирковом фестивале "Без границ" - РИА Новости, 25.10.2022
Артисты из США и Европы примут участие в цирковом фестивале "Без границ"
Более 150 артистов из 20 стран мира примут участие в первом международном фестивале цирковых искусств "Без границ", сообщает пресс-служба Росгосцирка. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:34
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более 150 артистов из 20 стран мира примут участие в первом международном фестивале цирковых искусств "Без границ", сообщает пресс-служба Росгосцирка."Среди них — представители США, Украины, Франции, Италии, Германии, Испании, Молдавии, Эфиопии, Кубы, Вьетнама, Перу и других", — говорится в сообщении.Мероприятие пройдет в Большом Санкт-Петербургском цирке, его первые гости приедут в Северную столицу 1 ноября.Решение о проведении было принято после того, как цирковой фестиваль в Монте-Карло исключил российских участников. Ранее гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков сообщал, что на участие в российском смотре подали заявки более 100 стран мира, включая США и Украину. Он отмечал, что из них будет отобрано около 25.
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росгосцирк, сша, франция, украина, сергей беляков, новости культуры, италия, европа
Культура, Росгосцирк, США, Франция, Украина, Сергей Беляков, Новости культуры, Италия, Европа
18:34 25.10.2022 (обновлено: 19:04 25.10.2022)
 
Артисты из США и Европы примут участие в цирковом фестивале "Без границ"

Более 150 артистов из 20 стран примут участие в цирковом смотре "Без границ" в Петербурге

© Фото : FlorsteinБольшой Санкт-Петербургский государственный цирк на Фонтанке
Большой Санкт-Петербургский государственный цирк на Фонтанке - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : Florstein
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более 150 артистов из 20 стран мира примут участие в первом международном фестивале цирковых искусств "Без границ", сообщает пресс-служба Росгосцирка.
"Среди них — представители США, Украины, Франции, Италии, Германии, Испании, Молдавии, Эфиопии, Кубы, Вьетнама, Перу и других", — говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет в Большом Санкт-Петербургском цирке, его первые гости приедут в Северную столицу 1 ноября.
Решение о проведении было принято после того, как цирковой фестиваль в Монте-Карло исключил российских участников.
Ранее гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков сообщал, что на участие в российском смотре подали заявки более 100 стран мира, включая США и Украину. Он отмечал, что из них будет отобрано около 25.
Директор Саратовского государственного цирка Татьяна Гаранина, гимнастка на ремнях Татьяна Беликова и генеральный директор ФКП Росгосцирк Сергей Беляков - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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КультураРосгосциркСШАФранцияУкраинаСергей БеляковНовости культурыИталияЕвропа
 
 
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