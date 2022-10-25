https://ria.ru/20221025/tsirk-1826725764.html
Артисты из США и Европы примут участие в цирковом фестивале "Без границ"
Артисты из США и Европы примут участие в цирковом фестивале "Без границ" - РИА Новости, 25.10.2022
Артисты из США и Европы примут участие в цирковом фестивале "Без границ"
Более 150 артистов из 20 стран мира примут участие в первом международном фестивале цирковых искусств "Без границ", сообщает пресс-служба Росгосцирка. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:34
2022-10-25T18:34
2022-10-25T19:04
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новости культуры
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более 150 артистов из 20 стран мира примут участие в первом международном фестивале цирковых искусств "Без границ", сообщает пресс-служба Росгосцирка."Среди них — представители США, Украины, Франции, Италии, Германии, Испании, Молдавии, Эфиопии, Кубы, Вьетнама, Перу и других", — говорится в сообщении.Мероприятие пройдет в Большом Санкт-Петербургском цирке, его первые гости приедут в Северную столицу 1 ноября.Решение о проведении было принято после того, как цирковой фестиваль в Монте-Карло исключил российских участников. Ранее гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков сообщал, что на участие в российском смотре подали заявки более 100 стран мира, включая США и Украину. Он отмечал, что из них будет отобрано около 25.
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росгосцирк, сша, франция, украина, сергей беляков, новости культуры, италия, европа
Культура, Росгосцирк, США, Франция, Украина, Сергей Беляков, Новости культуры, Италия, Европа
18:34 25.10.2022 (обновлено: 19:04 25.10.2022)
Артисты из США и Европы примут участие в цирковом фестивале "Без границ"
Более 150 артистов из 20 стран примут участие в цирковом смотре "Без границ" в Петербурге
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более 150 артистов из 20 стран мира примут участие в первом международном фестивале цирковых искусств "Без границ", сообщает пресс-служба Росгосцирка.
"Среди них — представители США, Украины, Франции, Италии, Германии, Испании, Молдавии, Эфиопии, Кубы, Вьетнама, Перу и других", — говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет в Большом Санкт-Петербургском цирке, его первые гости приедут в Северную столицу 1 ноября.
Решение о проведении было принято после того, как цирковой фестиваль в Монте-Карло исключил российских участников.
Ранее гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков сообщал, что на участие в российском смотре подали заявки более 100 стран мира, включая США и Украину. Он отмечал, что из них будет отобрано около 25.