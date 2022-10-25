https://ria.ru/20221025/tsirk-1826725764.html

Артисты из США и Европы примут участие в цирковом фестивале "Без границ"

Артисты из США и Европы примут участие в цирковом фестивале "Без границ" - РИА Новости, 25.10.2022

Артисты из США и Европы примут участие в цирковом фестивале "Без границ"

Более 150 артистов из 20 стран мира примут участие в первом международном фестивале цирковых искусств "Без границ", сообщает пресс-служба Росгосцирка. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:34

2022-10-25T18:34

2022-10-25T19:04

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более 150 артистов из 20 стран мира примут участие в первом международном фестивале цирковых искусств "Без границ", сообщает пресс-служба Росгосцирка."Среди них — представители США, Украины, Франции, Италии, Германии, Испании, Молдавии, Эфиопии, Кубы, Вьетнама, Перу и других", — говорится в сообщении.Мероприятие пройдет в Большом Санкт-Петербургском цирке, его первые гости приедут в Северную столицу 1 ноября.Решение о проведении было принято после того, как цирковой фестиваль в Монте-Карло исключил российских участников. Ранее гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков сообщал, что на участие в российском смотре подали заявки более 100 стран мира, включая США и Украину. Он отмечал, что из них будет отобрано около 25.

https://ria.ru/20221024/printsessatsirka-1826231515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

росгосцирк, сша, франция, украина, сергей беляков, новости культуры, италия, европа