https://ria.ru/20221025/tsel-1826641101.html

Премьер Сербии заявила, что членство в ЕС является ключевой целью страны

Премьер Сербии заявила, что членство в ЕС является ключевой целью страны - РИА Новости, 25.10.2022

Премьер Сербии заявила, что членство в ЕС является ключевой целью страны

Евросоюз можно во многом упрекнуть, но членство в нем является стратегической целью Сербии, заявила глава правительства Сербии Ана Брнабич. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:58

2022-10-25T14:58

2022-10-25T15:33

в мире

ана брнабич

александр вучич

сербия

евросоюз

сербская прогрессивная партия (спп)

союз правых сил

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БЕЛГРАД, 25 окт – РИА Новости. Евросоюз можно во многом упрекнуть, но членство в нем является стратегической целью Сербии, заявила глава правительства Сербии Ана Брнабич.Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича в воскресенье определила кандидатов на министерские посты в будущем кабмине страны. Рассмотрение и голосование по утверждению нового кабинета министров Сербии во главе с нынешним премьером Аной Брнабич началось во вторник в Скупщине (парламенте)."Свыше 65% нашей продукции экспортируется в ЕС. При поддержке ЕС осуществляем наши инфраструктурные программы и реализуем государственные инвестиции в школы, больницы, геронтологические центры и тому подобное. Весь наш регион может быть долгосрочно стабильным, лучше связанным и благополучным как член более широкой европейской семьи", - заявила Брнабич депутатам, оглашая платформу будущего кабмина."ЕС можно во многом упрекнуть, но он остается самым успешным миротворческим проектом всего человечества и стратегически наша конечная цель - в Европейском союзе", - подчеркнула глава нынешнего и кандидат на пост будущего главы сербского кабмина.Она отметила, что мир в этом году постепенно "соскальзывает в Третью мировую войну". "С 24 февраля все в мире, особенно на территории Европы, изменилось. Почти единственная внешнеполитическая тема – Украина и отношение к РФ. Двумя исключительными экономическими темами стали энергетика и инфляция. И мир, к сожалению, постепенно с 24 февраля соскальзывает в Третью мировую войну при более частых и более серьезных угрозах ядерным оружием и все меньшими шансами на мир, который бы был достигнут в короткий срок", - заявила Брнабич депутатам, оглашая платформу будущего кабмина.Партии президента и премьера принадлежит 120 мандатов из всего 250, еще 31 мандат – их главным коалиционным партнерам Социалистической партии Сербии (СПС), с остальными партнерскими движениями они формируют убедительное большинство.

https://ria.ru/20221018/ugrozy-1824930610.html

https://ria.ru/20221023/shtorm-1826072709.html

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в мире, ана брнабич, александр вучич, сербия, евросоюз, сербская прогрессивная партия (спп), союз правых сил