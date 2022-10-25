https://ria.ru/20221025/tsel-1826641101.html
Премьер Сербии заявила, что членство в ЕС является ключевой целью страны
Премьер Сербии заявила, что членство в ЕС является ключевой целью страны - РИА Новости, 25.10.2022
Премьер Сербии заявила, что членство в ЕС является ключевой целью страны
Евросоюз можно во многом упрекнуть, но членство в нем является стратегической целью Сербии, заявила глава правительства Сербии Ана Брнабич. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:58
2022-10-25T14:58
2022-10-25T15:33
в мире
ана брнабич
александр вучич
сербия
евросоюз
сербская прогрессивная партия (спп)
союз правых сил
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БЕЛГРАД, 25 окт – РИА Новости. Евросоюз можно во многом упрекнуть, но членство в нем является стратегической целью Сербии, заявила глава правительства Сербии Ана Брнабич.Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича в воскресенье определила кандидатов на министерские посты в будущем кабмине страны. Рассмотрение и голосование по утверждению нового кабинета министров Сербии во главе с нынешним премьером Аной Брнабич началось во вторник в Скупщине (парламенте)."Свыше 65% нашей продукции экспортируется в ЕС. При поддержке ЕС осуществляем наши инфраструктурные программы и реализуем государственные инвестиции в школы, больницы, геронтологические центры и тому подобное. Весь наш регион может быть долгосрочно стабильным, лучше связанным и благополучным как член более широкой европейской семьи", - заявила Брнабич депутатам, оглашая платформу будущего кабмина."ЕС можно во многом упрекнуть, но он остается самым успешным миротворческим проектом всего человечества и стратегически наша конечная цель - в Европейском союзе", - подчеркнула глава нынешнего и кандидат на пост будущего главы сербского кабмина.Она отметила, что мир в этом году постепенно "соскальзывает в Третью мировую войну". "С 24 февраля все в мире, особенно на территории Европы, изменилось. Почти единственная внешнеполитическая тема – Украина и отношение к РФ. Двумя исключительными экономическими темами стали энергетика и инфляция. И мир, к сожалению, постепенно с 24 февраля соскальзывает в Третью мировую войну при более частых и более серьезных угрозах ядерным оружием и все меньшими шансами на мир, который бы был достигнут в короткий срок", - заявила Брнабич депутатам, оглашая платформу будущего кабмина.Партии президента и премьера принадлежит 120 мандатов из всего 250, еще 31 мандат – их главным коалиционным партнерам Социалистической партии Сербии (СПС), с остальными партнерскими движениями они формируют убедительное большинство.
https://ria.ru/20221018/ugrozy-1824930610.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ана брнабич, александр вучич, сербия, евросоюз, сербская прогрессивная партия (спп), союз правых сил
В мире, Ана Брнабич, Александр Вучич, Сербия, Евросоюз, Сербская прогрессивная партия (СПП), Союз Правых Сил
14:58 25.10.2022 (обновлено: 15:33 25.10.2022)
Премьер Сербии заявила, что членство в ЕС является ключевой целью страны
Премьер Сербии Брнабич: вступление в ЕС является стратегической целью республики
БЕЛГРАД, 25 окт – РИА Новости. Евросоюз можно во многом упрекнуть, но членство в нем является стратегической целью Сербии, заявила глава правительства Сербии Ана Брнабич.
Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП)
президента Александра Вучича
в воскресенье определила кандидатов на министерские посты в будущем кабмине страны. Рассмотрение и голосование по утверждению нового кабинета министров Сербии во главе с нынешним премьером Аной Брнабич началось во вторник в Скупщине (парламенте).
"Свыше 65% нашей продукции экспортируется в ЕС. При поддержке ЕС осуществляем наши инфраструктурные программы и реализуем государственные инвестиции в школы, больницы, геронтологические центры и тому подобное. Весь наш регион может быть долгосрочно стабильным, лучше связанным и благополучным как член более широкой европейской семьи", - заявила Брнабич депутатам, оглашая платформу будущего кабмина.
"ЕС можно во многом упрекнуть, но он остается самым успешным миротворческим проектом всего человечества и стратегически наша конечная цель - в Европейском союзе", - подчеркнула глава нынешнего и кандидат на пост будущего главы сербского кабмина.
Она отметила, что мир в этом году постепенно "соскальзывает в Третью мировую войну". "С 24 февраля все в мире, особенно на территории Европы, изменилось. Почти единственная внешнеполитическая тема – Украина и отношение к РФ. Двумя исключительными экономическими темами стали энергетика и инфляция. И мир, к сожалению, постепенно с 24 февраля соскальзывает в Третью мировую войну при более частых и более серьезных угрозах ядерным оружием и все меньшими шансами на мир, который бы был достигнут в короткий срок", - заявила Брнабич депутатам, оглашая платформу будущего кабмина.
Партии президента и премьера принадлежит 120 мандатов из всего 250, еще 31 мандат – их главным коалиционным партнерам Социалистической партии Сербии (СПС
), с остальными партнерскими движениями они формируют убедительное большинство.