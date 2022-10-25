https://ria.ru/20221025/trup-1826447339.html

Росздравнадзор выясняет, как в Москве могли принять живого человека за труп

Росздравнадзор выясняет, как в Москве могли принять живого человека за труп - РИА Новости, 25.10.2022

Росздравнадзор выясняет, как в Москве могли принять живого человека за труп

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области разбирается в обстоятельствах, при которых столичные медики скорой помощи приняли живого... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T10:32

2022-10-25T10:32

2022-10-25T14:11

происшествия

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области разбирается в обстоятельствах, при которых столичные медики скорой помощи приняли живого человека за труп, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал видео, на котором медики скорой помощи на улице приняли за труп живого мужчину. На видео видно, как врачи достали черные пакеты и накрыли ими мужчину, но он начал шевелиться."Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области разбирается в обстоятельствах случившегося", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220124/morg-1769239596.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)