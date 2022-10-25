https://ria.ru/20221025/trevoga-1826660243.html

Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области

Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области - РИА Новости, 25.10.2022

Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области

Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось провести час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:37

2022-10-25T15:37

2022-10-25T16:53

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БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось провести час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги, сообщил во вторник журналист немецкой телерадиокомпании ARD Маттиас Дайс."Воздушная тревога! Всего через несколько минут после прибытия в Корюковку на севере Украины президент Штайнмайер должен отправиться в бомбоубежище", - написал журналист в своем Twitter и опубликовал видео, на котором Штайнмайер отправляется в бомбоубежище. Позже Дайс опубликовал фотографию из укрытия. Он также отметил, что в бомбоубежище президент ФРГ пообщался с жителями и мэром Корюковки. Журналист уточнил, что Штайнмайер смог покинуть укрытие спустя час.Во вторник Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. У него запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Это первый визит президента ФРГ на Украину с начала российской специальной военной операции.Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на прошлую неделю, по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев управлению президента ФРГ рекомендовали министерство иностранных дел Германии, а также министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве.

https://ria.ru/20221010/kiev-1822728578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, украина, франк-вальтер штайнмайер, ситуация в днр и лнр