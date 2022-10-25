15:37 25.10.2022 (обновлено: 16:53 25.10.2022)
Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области
Президент ФРГ Штайнмайер провел час в убежище под Черниговом из-за воздушной тревоги
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . Архивное фото
БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось провести час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги, сообщил во вторник журналист немецкой телерадиокомпании ARD Маттиас Дайс.
"Воздушная тревога! Всего через несколько минут после прибытия в Корюковку на севере Украины президент Штайнмайер должен отправиться в бомбоубежище", - написал журналист в своем Twitter и опубликовал видео, на котором Штайнмайер отправляется в бомбоубежище. Позже Дайс опубликовал фотографию из укрытия. Он также отметил, что в бомбоубежище президент ФРГ пообщался с жителями и мэром Корюковки. Журналист уточнил, что Штайнмайер смог покинуть укрытие спустя час.
Во вторник Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. У него запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Это первый визит президента ФРГ на Украину с начала российской специальной военной операции.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на прошлую неделю, по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев управлению президента ФРГ рекомендовали министерство иностранных дел Германии, а также министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве.