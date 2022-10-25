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Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области
Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области - РИА Новости, 25.10.2022
Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области
Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось провести час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:37
2022-10-25T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
франк-вальтер штайнмайер
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось провести час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги, сообщил во вторник журналист немецкой телерадиокомпании ARD Маттиас Дайс."Воздушная тревога! Всего через несколько минут после прибытия в Корюковку на севере Украины президент Штайнмайер должен отправиться в бомбоубежище", - написал журналист в своем Twitter и опубликовал видео, на котором Штайнмайер отправляется в бомбоубежище. Позже Дайс опубликовал фотографию из укрытия. Он также отметил, что в бомбоубежище президент ФРГ пообщался с жителями и мэром Корюковки. Журналист уточнил, что Штайнмайер смог покинуть укрытие спустя час.Во вторник Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. У него запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Это первый визит президента ФРГ на Украину с начала российской специальной военной операции.Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на прошлую неделю, по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев управлению президента ФРГ рекомендовали министерство иностранных дел Германии, а также министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве.
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в мире, германия, украина, франк-вальтер штайнмайер, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Франк-Вальтер Штайнмайер, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:37 25.10.2022 (обновлено: 16:53 25.10.2022)
 
Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области

Президент ФРГ Штайнмайер провел час в убежище под Черниговом из-за воздушной тревоги

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось провести час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги, сообщил во вторник журналист немецкой телерадиокомпании ARD Маттиас Дайс.
"Воздушная тревога! Всего через несколько минут после прибытия в Корюковку на севере Украины президент Штайнмайер должен отправиться в бомбоубежище", - написал журналист в своем Twitter и опубликовал видео, на котором Штайнмайер отправляется в бомбоубежище. Позже Дайс опубликовал фотографию из укрытия. Он также отметил, что в бомбоубежище президент ФРГ пообщался с жителями и мэром Корюковки. Журналист уточнил, что Штайнмайер смог покинуть укрытие спустя час.
Во вторник Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. У него запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Это первый визит президента ФРГ на Украину с начала российской специальной военной операции.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на прошлую неделю, по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев управлению президента ФРГ рекомендовали министерство иностранных дел Германии, а также министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаФранк-Вальтер ШтайнмайерСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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