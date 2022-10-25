https://ria.ru/20221025/trevoga-1826446766.html

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.10.2022

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской области и Киеве, куда во вторник прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщили местные власти. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T10:31

2022-10-25T10:31

2022-10-25T10:45

специальная военная операция на украине

в мире

киев

киевская область

франк-вальтер штайнмайер

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области и Киеве, куда во вторник прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщили местные власти.Штайнмайер во вторник прибыл на Украину с необъявленным визитом, ожидается встреча с Владимиром Зеленским, заявил ранее его представитель агентству Франс Пресс. Это первый визит Штайнмайера с начала российской специальной военной операции на Украине."Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщениями", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале. Также воздушную тревогу объявили в Киеве.

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

киев

киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, киевская область, франк-вальтер штайнмайер