https://ria.ru/20221025/trevoga-1826446766.html
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.10.2022
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской области и Киеве, куда во вторник прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщили местные власти. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:31
2022-10-25T10:31
2022-10-25T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
франк-вальтер штайнмайер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области и Киеве, куда во вторник прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщили местные власти.Штайнмайер во вторник прибыл на Украину с необъявленным визитом, ожидается встреча с Владимиром Зеленским, заявил ранее его представитель агентству Франс Пресс. Это первый визит Штайнмайера с начала российской специальной военной операции на Украине."Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщениями", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале. Также воздушную тревогу объявили в Киеве.
https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html
киев
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_561:665:2405:2048_1920x0_80_0_0_df6ad84602847adfdee45a2e1010550b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, киевская область, франк-вальтер штайнмайер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Франк-Вальтер Штайнмайер
10:31 25.10.2022 (обновлено: 10:45 25.10.2022)
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу во время визита Штайнмайера