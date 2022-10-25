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В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/trevoga-1826446766.html
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.10.2022
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской области и Киеве, куда во вторник прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщили местные власти. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:31
2022-10-25T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
франк-вальтер штайнмайер
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области и Киеве, куда во вторник прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщили местные власти.Штайнмайер во вторник прибыл на Украину с необъявленным визитом, ожидается встреча с Владимиром Зеленским, заявил ранее его представитель агентству Франс Пресс. Это первый визит Штайнмайера с начала российской специальной военной операции на Украине."Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщениями", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале. Также воздушную тревогу объявили в Киеве.
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в мире, киев, киевская область, франк-вальтер штайнмайер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Франк-Вальтер Штайнмайер
10:31 25.10.2022 (обновлено: 10:45 25.10.2022)
 
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу во время визита Штайнмайера

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области и Киеве, куда во вторник прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщили местные власти.
Штайнмайер во вторник прибыл на Украину с необъявленным визитом, ожидается встреча с Владимиром Зеленским, заявил ранее его представитель агентству Франс Пресс. Это первый визит Штайнмайера с начала российской специальной военной операции на Украине.
"Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщениями", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале. Также воздушную тревогу объявили в Киеве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
08:00
Запад благословил Киев на ядерную провокацию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКиевская областьФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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