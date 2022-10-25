https://ria.ru/20221025/treningi-1826666148.html
В Подмосковье психологи проводят тренинги для врачей-педиатров
В Подмосковье психологи проводят тренинги для врачей-педиатров - РИА Новости, 25.10.2022
В Подмосковье психологи проводят тренинги для врачей-педиатров
Психологи Центра развития профессиональных компетенций в педиатрии НИКИ детства провели вМосковской области за неделю уже 6 тренинговдля врачей-педиатров в... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:52
2022-10-25T15:52
2022-10-25T15:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144992/29/1449922932_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_e332ed1a476a38bbac702711b48294a0.jpg
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Психологи Центра развития профессиональных компетенций в педиатрии НИКИ детства провели вМосковской области за неделю уже 6 тренинговдля врачей-педиатров в рамках проекта "Наш участковый врач", сообщает областной Минздрав.Основная задача тренеров-психологов- помочь врачам избежать эмоционального выгорания. За неделю они провели шесть очных тренингов в медицинских организациях в Химках, Мытищах, Королеве и Наро-Фоминске."При запуске проекта "Наш участковый врач" мы много слышали от наших врачей, что одной из проблем является эмоциональное выгорание. Именно поэтому в проекте мы задействовали психологов, которые помогают восстанавливаться нашим врачам. Только в первом цикле тренингов приняло участие 64 специалиста", - приводятся в сообщении словадиректора НИКИ детства Нисо Одинаева.На данный момент занятия с психологами проходят два раза в неделю, а с ноября планируется проводить их ежедневно. Это позволит всем врачам-педиатрам государственных медицинских организаций региона принять участие в проекте "Наш участковый врач".
https://ria.ru/20221021/podmoskove-1825737114.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144992/29/1449922932_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_e73e6bd6ddb646efc8065aa0a8b722f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Психологи Центра развития профессиональных компетенций в педиатрии НИКИ детства провели вМосковской области за неделю уже 6 тренинговдля врачей-педиатров в рамках проекта "Наш участковый врач", сообщает областной Минздрав.
Основная задача тренеров-психологов- помочь врачам избежать эмоционального выгорания. За неделю они провели шесть очных тренингов в медицинских организациях в Химках
, Мытищах
, Королеве
и Наро-Фоминске
.
"При запуске проекта "Наш участковый врач" мы много слышали от наших врачей, что одной из проблем является эмоциональное выгорание. Именно поэтому в проекте мы задействовали психологов, которые помогают восстанавливаться нашим врачам. Только в первом цикле тренингов приняло участие 64 специалиста", - приводятся в сообщении словадиректора НИКИ детства Нисо Одинаева.
На данный момент занятия с психологами проходят два раза в неделю, а с ноября планируется проводить их ежедневно. Это позволит всем врачам-педиатрам государственных медицинских организаций региона принять участие в проекте "Наш участковый врач".