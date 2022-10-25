https://ria.ru/20221025/treningi-1826666148.html

В Подмосковье психологи проводят тренинги для врачей-педиатров

В Подмосковье психологи проводят тренинги для врачей-педиатров - РИА Новости, 25.10.2022

В Подмосковье психологи проводят тренинги для врачей-педиатров

Психологи Центра развития профессиональных компетенций в педиатрии НИКИ детства провели вМосковской области за неделю уже 6 тренинговдля врачей-педиатров в... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:52

2022-10-25T15:52

2022-10-25T15:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Психологи Центра развития профессиональных компетенций в педиатрии НИКИ детства провели вМосковской области за неделю уже 6 тренинговдля врачей-педиатров в рамках проекта "Наш участковый врач", сообщает областной Минздрав.Основная задача тренеров-психологов- помочь врачам избежать эмоционального выгорания. За неделю они провели шесть очных тренингов в медицинских организациях в Химках, Мытищах, Королеве и Наро-Фоминске."При запуске проекта "Наш участковый врач" мы много слышали от наших врачей, что одной из проблем является эмоциональное выгорание. Именно поэтому в проекте мы задействовали психологов, которые помогают восстанавливаться нашим врачам. Только в первом цикле тренингов приняло участие 64 специалиста", - приводятся в сообщении словадиректора НИКИ детства Нисо Одинаева.На данный момент занятия с психологами проходят два раза в неделю, а с ноября планируется проводить их ежедневно. Это позволит всем врачам-педиатрам государственных медицинских организаций региона принять участие в проекте "Наш участковый врач".

https://ria.ru/20221021/podmoskove-1825737114.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), общество