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В Подмосковье психологи проводят тренинги для врачей-педиатров - РИА Новости, 25.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221025/treningi-1826666148.html
В Подмосковье психологи проводят тренинги для врачей-педиатров
В Подмосковье психологи проводят тренинги для врачей-педиатров - РИА Новости, 25.10.2022
В Подмосковье психологи проводят тренинги для врачей-педиатров
Психологи Центра развития профессиональных компетенций в педиатрии НИКИ детства провели вМосковской области за неделю уже 6 тренинговдля врачей-педиатров в... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:52
2022-10-25T15:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Психологи Центра развития профессиональных компетенций в педиатрии НИКИ детства провели вМосковской области за неделю уже 6 тренинговдля врачей-педиатров в рамках проекта "Наш участковый врач", сообщает областной Минздрав.Основная задача тренеров-психологов- помочь врачам избежать эмоционального выгорания. За неделю они провели шесть очных тренингов в медицинских организациях в Химках, Мытищах, Королеве и Наро-Фоминске."При запуске проекта "Наш участковый врач" мы много слышали от наших врачей, что одной из проблем является эмоциональное выгорание. Именно поэтому в проекте мы задействовали психологов, которые помогают восстанавливаться нашим врачам. Только в первом цикле тренингов приняло участие 64 специалиста", - приводятся в сообщении словадиректора НИКИ детства Нисо Одинаева.На данный момент занятия с психологами проходят два раза в неделю, а с ноября планируется проводить их ежедневно. Это позволит всем врачам-педиатрам государственных медицинских организаций региона принять участие в проекте "Наш участковый врач".
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество
15:52 25.10.2022
 

В Подмосковье психологи проводят тренинги для врачей-педиатров

© Fotolia / Photographee.euПсихотерапевт
Психотерапевт - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Fotolia / Photographee.eu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Психологи Центра развития профессиональных компетенций в педиатрии НИКИ детства провели вМосковской области за неделю уже 6 тренинговдля врачей-педиатров в рамках проекта "Наш участковый врач", сообщает областной Минздрав.
Основная задача тренеров-психологов- помочь врачам избежать эмоционального выгорания. За неделю они провели шесть очных тренингов в медицинских организациях в Химках, Мытищах, Королеве и Наро-Фоминске.
В Подмосковье отремонтировали 11 подстанций и постов скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 16:51Новости Подмосковья
В Подмосковье отремонтировали 11 подстанций и постов скорой помощи
"При запуске проекта "Наш участковый врач" мы много слышали от наших врачей, что одной из проблем является эмоциональное выгорание. Именно поэтому в проекте мы задействовали психологов, которые помогают восстанавливаться нашим врачам. Только в первом цикле тренингов приняло участие 64 специалиста", - приводятся в сообщении словадиректора НИКИ детства Нисо Одинаева.
На данный момент занятия с психологами проходят два раза в неделю, а с ноября планируется проводить их ежедневно. Это позволит всем врачам-педиатрам государственных медицинских организаций региона принять участие в проекте "Наш участковый врач".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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