https://ria.ru/20221025/trass-1826415921.html
СМИ: Трасс возьмет паузу в политической деятельности
СМИ: Трасс возьмет паузу в политической деятельности - РИА Новости, 25.10.2022
СМИ: Трасс возьмет паузу в политической деятельности
Уходящий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может взять паузу на некоторое время в своей политической деятельности после ухода с поста главы британского... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T02:42
2022-10-25T02:42
2022-10-25T02:43
в мире
лиз трасс
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может взять паузу на некоторое время в своей политической деятельности после ухода с поста главы британского правительства, сообщает газета Telegraph со ссылкой на ближайшее окружение Трасс.Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории."После более чем десяти лет подряд на министерских должностях мне кажется, можно смело ожидать, что она возьмет перерыв", - заявил изданию один из друзей уходящего премьера.При этом, по данным издания, Трасс позднее планирует продолжить работу в британском парламенте.Кроме того, Telegraph предположила, что Трасс может написать мемуары про свое непродолжительное нахождение на должности премьер-министра или выступать с публичными речами, за которые бывшие британские премьер-министры, как правило, зарабатывают немалые средства.
https://ria.ru/20221024/trass-1826339076.html
https://ria.ru/20221023/trass-1826056867.html
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в мире, лиз трасс, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
02:42 25.10.2022 (обновлено: 02:43 25.10.2022)
СМИ: Трасс возьмет паузу в политической деятельности
Telegraph: Трасс возьмет паузу в политической деятельности после ухода с поста премьера
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Уходящий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может взять паузу на некоторое время в своей политической деятельности после ухода с поста главы британского правительства, сообщает
газета Telegraph со ссылкой на ближайшее окружение Трасс.
Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
"После более чем десяти лет подряд на министерских должностях мне кажется, можно смело ожидать, что она возьмет перерыв", - заявил изданию один из друзей уходящего премьера.
При этом, по данным издания, Трасс позднее планирует продолжить работу в британском парламенте.
Кроме того, Telegraph предположила, что Трасс может написать мемуары про свое непродолжительное нахождение на должности премьер-министра или выступать с публичными речами, за которые бывшие британские премьер-министры, как правило, зарабатывают немалые средства.