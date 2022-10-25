https://ria.ru/20221025/trass-1826415921.html

СМИ: Трасс возьмет паузу в политической деятельности

СМИ: Трасс возьмет паузу в политической деятельности - РИА Новости, 25.10.2022

СМИ: Трасс возьмет паузу в политической деятельности

Уходящий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может взять паузу на некоторое время в своей политической деятельности после ухода с поста главы британского... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T02:42

2022-10-25T02:42

2022-10-25T02:43

в мире

лиз трасс

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может взять паузу на некоторое время в своей политической деятельности после ухода с поста главы британского правительства, сообщает газета Telegraph со ссылкой на ближайшее окружение Трасс.Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории."После более чем десяти лет подряд на министерских должностях мне кажется, можно смело ожидать, что она возьмет перерыв", - заявил изданию один из друзей уходящего премьера.При этом, по данным издания, Трасс позднее планирует продолжить работу в британском парламенте.Кроме того, Telegraph предположила, что Трасс может написать мемуары про свое непродолжительное нахождение на должности премьер-министра или выступать с публичными речами, за которые бывшие британские премьер-министры, как правило, зарабатывают немалые средства.

https://ria.ru/20221024/trass-1826339076.html

https://ria.ru/20221023/trass-1826056867.html

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