05:42 25.10.2022 (обновлено: 06:31 25.10.2022)
СМИ: в США прокуроры усилили давление на свидетелей по делу против Трампа
NYT: прокуроры нарастили давление на свидетелей по делу Трампа для получения показаний
© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Федеральные прокуроры США, расследующие дело в отношении бывшего президента Дональда Трампа, в последние недели нарастили давление на ключевых свидетелей в расчете добиться от них показаний, пишет газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно этим данным, особый интерес для прокуроров представляет Уолт Наута, которого газета характеризует как "малоизвестную фигуру". Наута, по информации газеты, прежде работал в Белом доме помощником и поваром Трампа, когда тот занимал должность президента США, а впоследствии – в личном имении политика в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Иных сведений о нем в публикации не приводится.
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Помимо этого, прокуроры оказывают давление на "давнего помощника и союзника" Трампа Каша Пателя. Следствие, в частности, добивается от него информации о том, каким образом изъятые у экс-президента документы были доставлены в его имение, и как именно экс-президент США и его юристы реагировали на запросы федерального правительства об их возвращении.
Флоридское поместье Трампа Мар-а-Лаго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Сам Трамп утверждает, что все документы, которые он вывез из Белого дома в поместье во Флориде, он рассекретил будучи президентом, отметив, что глава государства может сделать это, "просто подумав об этом".