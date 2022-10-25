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Президент Ирана обвинил США в информационном терроризме - РИА Новости, 25.10.2022
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Президент Ирана обвинил США в информационном терроризме
Президент Ирана обвинил США в информационном терроризме - РИА Новости, 25.10.2022
Президент Ирана обвинил США в информационном терроризме
США из-за неэффективности санкций начали использовать "информационный терроризм", заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:15
2022-10-25T10:15
ибрахим раиси
иран
в мире
сша
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ТЕГЕРАН, 25 окт - РИА Новости. США из-за неэффективности санкций начали использовать "информационный терроризм", заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, отвечая на вопрос РИА Новости."США уже поняли, что санкции не работают. Поэтому начали использовать другие методы… Информационный терроризм - это главная беда", - сказал Раиси на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), проходящей в Тегеране.По его словам, в частности, Вашингтон устроил беспорядки в Иране, но просчитался.
https://ria.ru/20221024/bpla-1826405024.html
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ибрахим раиси, иран, в мире, сша
Ибрахим Раиси, Иран, В мире, США
10:15 25.10.2022
 
Президент Ирана обвинил США в информационном терроризме

Глава Ирана Раиси: США используют информационный терроризм из-за неэффективности санкций

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Ирана Эбрахим Раиси. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 окт - РИА Новости. США из-за неэффективности санкций начали использовать "информационный терроризм", заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, отвечая на вопрос РИА Новости.
"США уже поняли, что санкции не работают. Поэтому начали использовать другие методы… Информационный терроризм - это главная беда", - сказал Раиси на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), проходящей в Тегеране.
По его словам, в частности, Вашингтон устроил беспорядки в Иране, но просчитался.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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В МИД назвали цель вбросов о якобы поставках иранских БПЛА в Россию
 
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