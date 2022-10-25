https://ria.ru/20221025/terrorizm-1826443856.html
Президент Ирана обвинил США в информационном терроризме
Президент Ирана обвинил США в информационном терроризме - РИА Новости, 25.10.2022
Президент Ирана обвинил США в информационном терроризме
США из-за неэффективности санкций начали использовать "информационный терроризм", заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:15
2022-10-25T10:15
2022-10-25T10:15
ибрахим раиси
иран
в мире
сша
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ТЕГЕРАН, 25 окт - РИА Новости. США из-за неэффективности санкций начали использовать "информационный терроризм", заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, отвечая на вопрос РИА Новости."США уже поняли, что санкции не работают. Поэтому начали использовать другие методы… Информационный терроризм - это главная беда", - сказал Раиси на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), проходящей в Тегеране.По его словам, в частности, Вашингтон устроил беспорядки в Иране, но просчитался.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ибрахим раиси, иран, в мире, сша
Ибрахим Раиси, Иран, В мире, США
Президент Ирана обвинил США в информационном терроризме
Глава Ирана Раиси: США используют информационный терроризм из-за неэффективности санкций