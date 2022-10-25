https://ria.ru/20221025/telekomoborudovanie-1826470342.html

Минцифры рекомендовало госкомпаниям удвоить расходы на телекомоборудование

Минцифры рекомендовало госкомпаниям удвоить расходы на телекомоборудование - РИА Новости, 25.10.2022

Минцифры рекомендовало госкомпаниям удвоить расходы на телекомоборудование

Российские госкорпорации и компании с госучастием в 2022-2024 годах должны будут увеличить расходы на закупку радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:29

2022-10-25T11:29

2022-10-25T11:29

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские госкорпорации и компании с госучастием в 2022-2024 годах должны будут увеличить расходы на закупку радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования в два раза по сравнению с периодом 2019-2021 годов, говорится в методических рекомендациях, опубликованных на сайте Минцифры РФ."Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием... При планировании расходов на информационно-коммуникационные технологии... необходимо исходить из следующей совокупности условий... увеличение совокупных расходов, направленных на закупку радиоэлектронной продукции, телекоммуникационного оборудования и программноаппаратных комплексов, а также связанных с ней работ (услуг) на период 2022-2024 годов, в 2 раза, по сравнению с периодом 2019-2021 годов", - говорится там.Добавляется, впрочем, что для госкомпаний могут быть установлены и индивидуальные показатели роста расходов, однако их увеличение все равно должно быть не менее чем в полтора раза.Методические рекомендации были разработаны для федерального проекта "Цифровые технологии", входящего в нацпрограмму "Цифровая экономика РФ".

https://ria.ru/20221024/gosuslugi-1826298532.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, технологии, россия