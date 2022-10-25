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Минцифры рекомендовало госкомпаниям удвоить расходы на телекомоборудование - РИА Новости, 25.10.2022
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Минцифры рекомендовало госкомпаниям удвоить расходы на телекомоборудование
Минцифры рекомендовало госкомпаниям удвоить расходы на телекомоборудование - РИА Новости, 25.10.2022
Минцифры рекомендовало госкомпаниям удвоить расходы на телекомоборудование
Российские госкорпорации и компании с госучастием в 2022-2024 годах должны будут увеличить расходы на закупку радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:29
2022-10-25T11:29
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские госкорпорации и компании с госучастием в 2022-2024 годах должны будут увеличить расходы на закупку радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования в два раза по сравнению с периодом 2019-2021 годов, говорится в методических рекомендациях, опубликованных на сайте Минцифры РФ."Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием... При планировании расходов на информационно-коммуникационные технологии... необходимо исходить из следующей совокупности условий... увеличение совокупных расходов, направленных на закупку радиоэлектронной продукции, телекоммуникационного оборудования и программноаппаратных комплексов, а также связанных с ней работ (услуг) на период 2022-2024 годов, в 2 раза, по сравнению с периодом 2019-2021 годов", - говорится там.Добавляется, впрочем, что для госкомпаний могут быть установлены и индивидуальные показатели роста расходов, однако их увеличение все равно должно быть не менее чем в полтора раза.Методические рекомендации были разработаны для федерального проекта "Цифровые технологии", входящего в нацпрограмму "Цифровая экономика РФ".
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, технологии, россия
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Экономика, Технологии, Россия
11:29 25.10.2022
 
Минцифры рекомендовало госкомпаниям удвоить расходы на телекомоборудование

Минцифры рекомендует госкомпаниям в 2022-2024 годах удвоить расходы на телекомоборудование

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСервер
Сервер - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские госкорпорации и компании с госучастием в 2022-2024 годах должны будут увеличить расходы на закупку радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования в два раза по сравнению с периодом 2019-2021 годов, говорится в методических рекомендациях, опубликованных на сайте Минцифры РФ.
"Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием... При планировании расходов на информационно-коммуникационные технологии... необходимо исходить из следующей совокупности условий... увеличение совокупных расходов, направленных на закупку радиоэлектронной продукции, телекоммуникационного оборудования и программноаппаратных комплексов, а также связанных с ней работ (услуг) на период 2022-2024 годов, в 2 раза, по сравнению с периодом 2019-2021 годов", - говорится там.
Добавляется, впрочем, что для госкомпаний могут быть установлены и индивидуальные показатели роста расходов, однако их увеличение все равно должно быть не менее чем в полтора раза.
Методические рекомендации были разработаны для федерального проекта "Цифровые технологии", входящего в нацпрограмму "Цифровая экономика РФ".
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
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