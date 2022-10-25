https://ria.ru/20221025/telekomoborudovanie-1826470342.html
Минцифры рекомендовало госкомпаниям удвоить расходы на телекомоборудование
Минцифры рекомендовало госкомпаниям удвоить расходы на телекомоборудование - РИА Новости, 25.10.2022
Минцифры рекомендовало госкомпаниям удвоить расходы на телекомоборудование
Российские госкорпорации и компании с госучастием в 2022-2024 годах должны будут увеличить расходы на закупку радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:29
2022-10-25T11:29
2022-10-25T11:29
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
экономика
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824077572_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_5d25eba51315f99ca68c0dc5beda11ea.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские госкорпорации и компании с госучастием в 2022-2024 годах должны будут увеличить расходы на закупку радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования в два раза по сравнению с периодом 2019-2021 годов, говорится в методических рекомендациях, опубликованных на сайте Минцифры РФ."Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием... При планировании расходов на информационно-коммуникационные технологии... необходимо исходить из следующей совокупности условий... увеличение совокупных расходов, направленных на закупку радиоэлектронной продукции, телекоммуникационного оборудования и программноаппаратных комплексов, а также связанных с ней работ (услуг) на период 2022-2024 годов, в 2 раза, по сравнению с периодом 2019-2021 годов", - говорится там.Добавляется, впрочем, что для госкомпаний могут быть установлены и индивидуальные показатели роста расходов, однако их увеличение все равно должно быть не менее чем в полтора раза.Методические рекомендации были разработаны для федерального проекта "Цифровые технологии", входящего в нацпрограмму "Цифровая экономика РФ".
https://ria.ru/20221024/gosuslugi-1826298532.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824077572_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0bd3dfbb9e23a69b540992f07c52a4d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, технологии, россия
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Экономика, Технологии, Россия
Минцифры рекомендовало госкомпаниям удвоить расходы на телекомоборудование
Минцифры рекомендует госкомпаниям в 2022-2024 годах удвоить расходы на телекомоборудование
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские госкорпорации и компании с госучастием в 2022-2024 годах должны будут увеличить расходы на закупку радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования в два раза по сравнению с периодом 2019-2021 годов, говорится в методических рекомендациях, опубликованных на сайте Минцифры РФ.
"Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием... При планировании расходов на информационно-коммуникационные технологии... необходимо исходить из следующей совокупности условий... увеличение совокупных расходов, направленных на закупку радиоэлектронной продукции, телекоммуникационного оборудования и программноаппаратных комплексов, а также связанных с ней работ (услуг) на период 2022-2024 годов, в 2 раза, по сравнению с периодом 2019-2021 годов", - говорится там.
Добавляется, впрочем, что для госкомпаний могут быть установлены и индивидуальные показатели роста расходов, однако их увеличение все равно должно быть не менее чем в полтора раза.
Методические рекомендации были разработаны для федерального проекта "Цифровые технологии", входящего в нацпрограмму "Цифровая экономика РФ".