https://ria.ru/20221025/teatr-1826475473.html
Большой театр Белоруссии выступит с гастролями в Москве
Большой театр Белоруссии выступит с гастролями в Москве - РИА Новости, 25.10.2022
Большой театр Белоруссии выступит с гастролями в Москве
Гастроли Большого театра Белоруссии пройдут на исторической сцене Большого театра России с 25 по 29 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:45
2022-10-25T12:45
2022-10-25T17:06
культура
новости культуры
белоруссия
москва
россия
большой театр
театр
спектакль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791664902_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_cb9b14f52f1a026840b6b61bf7627894.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Гастроли Большого театра Белоруссии пройдут на исторической сцене Большого театра России с 25 по 29 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.На этот раз белорусские артисты привезли в Москву два спектакля: оперу "Дикая охота короля Стаха" и "Щелкунчик".Главные партии в "Дикой охоте короля Стаха" исполняют ведущие солисты труппы. Среди них выпускники Молодежной оперной программы Большого театра Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк.Два года назад художественный руководитель театра хореограф Валентин Елизарьев предложил новую редакцию своей постановки "Щелкунчика" 1982 года. К премьере были восстановлены декорации сценографа Евгения Лысика, созданы новые костюмы.
https://ria.ru/20221012/gergiev-1823494375.html
белоруссия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791664902_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_9336d68f312210626e3af9f2e6aba443.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, белоруссия, москва, россия, большой театр, театр, спектакль
Культура, Новости культуры, Белоруссия, Москва, Россия, Большой театр, Театр, Спектакль
12:45 25.10.2022 (обновлено: 17:06 25.10.2022)
Большой театр Белоруссии выступит с гастролями в Москве
Гастроли Большого театра Белоруссии пройдут на исторической сцене ГАБТа с 25 по 29 октября
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Гастроли Большого театра Белоруссии пройдут на исторической сцене Большого театра России с 25 по 29 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
На этот раз белорусские артисты привезли в Москву два спектакля: оперу "Дикая охота короля Стаха" и "Щелкунчик".
Главные партии в "Дикой охоте короля Стаха" исполняют ведущие солисты труппы. Среди них выпускники Молодежной оперной программы Большого театра Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк.
Два года назад художественный руководитель театра хореограф Валентин Елизарьев предложил новую редакцию своей постановки "Щелкунчика" 1982 года. К премьере были восстановлены декорации сценографа Евгения Лысика, созданы новые костюмы.