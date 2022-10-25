https://ria.ru/20221025/teatr-1826475473.html

Большой театр Белоруссии выступит с гастролями в Москве

Большой театр Белоруссии выступит с гастролями в Москве - РИА Новости, 25.10.2022

Большой театр Белоруссии выступит с гастролями в Москве

Гастроли Большого театра Белоруссии пройдут на исторической сцене Большого театра России с 25 по 29 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:45

2022-10-25T12:45

2022-10-25T17:06

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Гастроли Большого театра Белоруссии пройдут на исторической сцене Большого театра России с 25 по 29 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.На этот раз белорусские артисты привезли в Москву два спектакля: оперу "Дикая охота короля Стаха" и "Щелкунчик".Главные партии в "Дикой охоте короля Стаха" исполняют ведущие солисты труппы. Среди них выпускники Молодежной оперной программы Большого театра Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк.Два года назад художественный руководитель театра хореограф Валентин Елизарьев предложил новую редакцию своей постановки "Щелкунчика" 1982 года. К премьере были восстановлены декорации сценографа Евгения Лысика, созданы новые костюмы.

https://ria.ru/20221012/gergiev-1823494375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, белоруссия, москва, россия, большой театр, театр, спектакль