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Пьяный украинец протаранил дом британки и объяснил это конфликтом на родине - РИА Новости, 25.10.2022
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Пьяный украинец протаранил дом британки и объяснил это конфликтом на родине
Пьяный украинец протаранил дом британки и объяснил это конфликтом на родине - РИА Новости, 25.10.2022
Пьяный украинец протаранил дом британки и объяснил это конфликтом на родине
Пьяный выходец с Украины врезался на машине в дом жительницы города Стокпорт в Великобритании, а в оправдание сослался на конфликт у себя на родине, пишет... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T07:03
2022-10-25T10:52
в мире
великобритания
украина
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пьяный выходец с Украины врезался на машине в дом жительницы города Стокпорт в Великобритании, а в оправдание сослался на конфликт у себя на родине, пишет издание Manchester Evening News.Как следует из статьи, 58-летний Иван Клюка за рулем спортивной Audi S7 стоимостью 70 тысяч фунтов стерлингов (почти пять миллионов рублей) в четыре раза превысил ограничение скорости и, не справившись с управлением, протаранил соседний дом. Ущерб, нанесенный жилью, оценивается в 120 тысяч фунтов (около восьми миллионов рублей). В суде выяснилось, что, прежде чем сесть за руль, Клюка выпил несколько бутылок водки. После ареста в его крови выявили 150 микрограммов алкоголя, хотя допустимый предел составляет 35. В машине полицейские нашли восемь бутылок спиртного.Адвокат Эмма Эмблтон объяснила произошедшее тем, что Клюка страдает от алкогольной зависимости, которая резко обострилась после начала российской спецоперации, так как у него остались родственники на Украине. "Он пил, чтобы облегчить реальность", — рассказала защитница в суде.При этом в апреле Клюка из-за проблем со спиртным уже съехал из своего дома, где проживал вместе с женой и двумя детьми.В результате украинец признал себя виновным. Суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы условно, он также должен будет отработать 250 часов на неоплачиваемой работе и пройти программу по отказу от алкоголя. Кроме того, Клюку на три года лишили водительских прав.
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в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
07:03 25.10.2022 (обновлено: 10:52 25.10.2022)
 
Пьяный украинец протаранил дом британки и объяснил это конфликтом на родине

Пьяный украинец Клюка протаранил на Audi дом британки и объяснил это конфликтом на родине

© Fotolia / Danny Hooks Бокал виски
Бокал виски - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Fotolia / Danny Hooks
Бокал виски. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пьяный выходец с Украины врезался на машине в дом жительницы города Стокпорт в Великобритании, а в оправдание сослался на конфликт у себя на родине, пишет издание Manchester Evening News.
Как следует из статьи, 58-летний Иван Клюка за рулем спортивной Audi S7 стоимостью 70 тысяч фунтов стерлингов (почти пять миллионов рублей) в четыре раза превысил ограничение скорости и, не справившись с управлением, протаранил соседний дом.
Ущерб, нанесенный жилью, оценивается в 120 тысяч фунтов (около восьми миллионов рублей). В суде выяснилось, что, прежде чем сесть за руль, Клюка выпил несколько бутылок водки. После ареста в его крови выявили 150 микрограммов алкоголя, хотя допустимый предел составляет 35. В машине полицейские нашли восемь бутылок спиртного.
Адвокат Эмма Эмблтон объяснила произошедшее тем, что Клюка страдает от алкогольной зависимости, которая резко обострилась после начала российской спецоперации, так как у него остались родственники на Украине.
"Он пил, чтобы облегчить реальность", — рассказала защитница в суде.
При этом в апреле Клюка из-за проблем со спиртным уже съехал из своего дома, где проживал вместе с женой и двумя детьми.
В результате украинец признал себя виновным. Суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы условно, он также должен будет отработать 250 часов на неоплачиваемой работе и пройти программу по отказу от алкоголя. Кроме того, Клюку на три года лишили водительских прав.
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