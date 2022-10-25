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Раскаленный паркет: как прошел турнир "Кубок Кремля — Гордость России" - РИА Новости, 25.10.2022
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Культура
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Раскаленный паркет: как прошел турнир "Кубок Кремля — Гордость России"
Раскаленный паркет: как прошел турнир "Кубок Кремля — Гордость России" - РИА Новости, 25.10.2022
Раскаленный паркет: как прошел турнир "Кубок Кремля — Гордость России"
Танцевальный турнир "Кубок Кремля — Гордость России" прошел в Москве 22 октября. Яркие костюмы и смелые па — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2022
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фото
культура
стиль жизни
фото - культура
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Танцевальный турнир "Кубок Кремля — Гордость России" прошел в Москве 22 октября. Яркие костюмы и смелые па — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, стиль жизни, фото - культура
Фото, Культура, Стиль жизни, Фото - Культура
11:55 25.10.2022
 

Раскаленный паркет: как прошел турнир "Кубок Кремля — Гордость России"

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Танцевальный турнир "Кубок Кремля — Гордость России" прошел в Москве 22 октября. Яркие костюмы и смелые па — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Первый "Кубок Кремля" состоялся 23 апреля.

Участники танцевального турнира Кубок Кремля - Гордость России! в Кремлевском дворце
1 из 8

Первый "Кубок Кремля" состоялся 23 апреля.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Масштабный конкурс решили провести после того, как Всемирный танцевальный совет отозвал право проведения чемпионата Европы по латиноамериканским танцам в России, уточняется на сайте мероприятия.

Участники танцевального турнира Кубок Кремля - Гордость России! в Кремлевском дворце. В турнире участвуют 24 танцевальных дуэта, которые были определены по результатам их участия в последних российских и международных турнирах.
2 из 8

Масштабный конкурс решили провести после того, как Всемирный танцевальный совет отозвал право проведения чемпионата Европы по латиноамериканским танцам в России, уточняется на сайте мероприятия.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Организатор соревнования — Станислав Попов, заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза (РТС), почетный вице-президент WDC.

Участники перед выступлением на танцевальном турнире Кубок Кремля - Гордость России! в Кремлевском дворце
3 из 8

Организатор соревнования — Станислав Попов, заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза (РТС), почетный вице-президент WDC.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

На турнире 22 октября было несколько программ. На паркет Кремлевского дворца вышли 48 пар, танцующих в латиноамериканском направлении, а также дуэты исполнителей европейских стилей.

Участники танцевального турнира Кубок Кремля - Гордость России! в Кремлевском дворце. В турнире участвуют 24 танцевальных дуэта, которые были определены по результатам их участия в последних российских и международных турнирах.
4 из 8

На турнире 22 октября было несколько программ. На паркет Кремлевского дворца вышли 48 пар, танцующих в латиноамериканском направлении, а также дуэты исполнителей европейских стилей.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Профессиональных участников — всего 24 пары — отобрали по их результатам в последних российских и международных соревнованиях.

Участники танцевального турнира Кубок Кремля - Гордость России! в Кремлевском дворце
5 из 8

Профессиональных участников — всего 24 пары — отобрали по их результатам в последних российских и международных соревнованиях.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

В латиноамериканском турнире среди любителей тоже было 24 дуэта.

Участники танцевального турнира Кубок Кремля - Гордость России! в Кремлевском дворце
6 из 8

В латиноамериканском турнире среди любителей тоже было 24 дуэта.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Также на "Кубке Кремля" были представлены 12 пар-любителей европейских танцев.

Участники танцевального турнира Кубок Кремля - Гордость России! в Кремлевском дворце
7 из 8

Также на "Кубке Кремля" были представлены 12 пар-любителей европейских танцев.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

В программе были и два финала в категории Pro-Am в латиноамериканском и европейском направлениях.

Участники на церемонии награждения танцевального турнира Кубок Кремля - Гордость России! в Кремлевском дворце
8 из 8

В программе были и два финала в категории Pro-Am в латиноамериканском и европейском направлениях.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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