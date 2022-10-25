Раскаленный паркет: как прошел турнир "Кубок Кремля — Гордость России"
Первый "Кубок Кремля" состоялся 23 апреля.
Масштабный конкурс решили провести после того, как Всемирный танцевальный совет отозвал право проведения чемпионата Европы по латиноамериканским танцам в России, уточняется на сайте мероприятия.
Масштабный конкурс решили провести после того, как Всемирный танцевальный совет отозвал право проведения чемпионата Европы по латиноамериканским танцам в России, уточняется на сайте мероприятия.
Организатор соревнования — Станислав Попов, заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза (РТС), почетный вице-президент WDC.
Организатор соревнования — Станислав Попов, заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза (РТС), почетный вице-президент WDC.
На турнире 22 октября было несколько программ. На паркет Кремлевского дворца вышли 48 пар, танцующих в латиноамериканском направлении, а также дуэты исполнителей европейских стилей.
На турнире 22 октября было несколько программ. На паркет Кремлевского дворца вышли 48 пар, танцующих в латиноамериканском направлении, а также дуэты исполнителей европейских стилей.
Профессиональных участников — всего 24 пары — отобрали по их результатам в последних российских и международных соревнованиях.
Профессиональных участников — всего 24 пары — отобрали по их результатам в последних российских и международных соревнованиях.
В латиноамериканском турнире среди любителей тоже было 24 дуэта.
В латиноамериканском турнире среди любителей тоже было 24 дуэта.
Также на "Кубке Кремля" были представлены 12 пар-любителей европейских танцев.
Также на "Кубке Кремля" были представлены 12 пар-любителей европейских танцев.
В программе были и два финала в категории Pro-Am в латиноамериканском и европейском направлениях.
В программе были и два финала в категории Pro-Am в латиноамериканском и европейском направлениях.