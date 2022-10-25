https://ria.ru/20221025/taktika-1826422644.html
Сержант НМ ДНР рассказал, какую тактику начали использовать ВСУ
Сержант НМ ДНР рассказал, какую тактику начали использовать ВСУ - РИА Новости, 25.10.2022
Сержант НМ ДНР рассказал, какую тактику начали использовать ВСУ
Украинские военные стали использовать новую тактику при атаках на российские позиции, сообщил РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T07:06
2022-10-25T07:06
2022-10-25T10:45
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские военные стали использовать новую тактику при атаках на российские позиции, сообщил РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин."Кардинально, можно сказать (поменялся стиль военных действий – ред.). То обычно артиллерия работает, стреляют, мы чисто заградительные там. В последнее время уже начали (ездить – ред.) на "Хаммерах", пулеметы на джипах, выскакивают, из пулеметов долбят, прикрывают, а пехота уже их, небольшие группы, заскакивают ДРГ и начинают - или в плен берут, или вырезают, убивают. Вот это так у них началось, наскоками", - сказал военнослужащий.По его словам, под прикрытием крупнокалиберных пулеметов противник подходит вплотную, причем украинские военные "подтянулись" и в стрелковом бою."У них, во-первых, связь у всех была, шлемы. Они между собой общались - буквально, начал с правой стороны пулемет бить наш какой-то, с позиций там дальше, позиция наша была. Они буквально, сколько, три минуты, он по рации - так и так, бьет пулемет с такого-то направления, накрой минометами. Тут же, две минуты: полетели туда мины, пулемет замолчал, все. Чуть что, они сразу за связь, сразу прикрыли их, и они дальше пошли", - сообщил сержант.
https://radiosputnik.ria.ru/20221022/naemniki-1825948269.html
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Бывший военнопленный о новой тактике ВСУ при атаках на российские позиции
Украинские военные стали использовать новую тактику при атаках на российские позиции, сообщил РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин.
2022-10-25T07:06
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
07:06 25.10.2022 (обновлено: 10:45 25.10.2022)
Сержант НМ ДНР рассказал, какую тактику начали использовать ВСУ
Сержант НМ ДНР Шалыгин: ВСУ стали использовать тактику "наскока" при атаках
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские военные стали использовать новую тактику при атаках на российские позиции, сообщил РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин.
"Кардинально, можно сказать (поменялся стиль военных действий – ред.). То обычно артиллерия работает, стреляют, мы чисто заградительные там. В последнее время уже начали (ездить – ред.) на "Хаммерах", пулеметы на джипах, выскакивают, из пулеметов долбят, прикрывают, а пехота уже их, небольшие группы, заскакивают ДРГ и начинают - или в плен берут, или вырезают, убивают. Вот это так у них началось, наскоками", - сказал военнослужащий.
По его словам, под прикрытием крупнокалиберных пулеметов противник подходит вплотную, причем украинские военные "подтянулись" и в стрелковом бою.
"У них, во-первых, связь у всех была, шлемы. Они между собой общались - буквально, начал с правой стороны пулемет бить наш какой-то, с позиций там дальше, позиция наша была. Они буквально, сколько, три минуты, он по рации - так и так, бьет пулемет с такого-то направления, накрой минометами. Тут же, две минуты: полетели туда мины, пулемет замолчал, все. Чуть что, они сразу за связь, сразу прикрыли их, и они дальше пошли", - сообщил сержант.