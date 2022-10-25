https://ria.ru/20221025/taktika-1826422644.html

Сержант НМ ДНР рассказал, какую тактику начали использовать ВСУ

Сержант НМ ДНР рассказал, какую тактику начали использовать ВСУ - РИА Новости, 25.10.2022

Сержант НМ ДНР рассказал, какую тактику начали использовать ВСУ

Украинские военные стали использовать новую тактику при атаках на российские позиции, сообщил РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T07:06

2022-10-25T07:06

2022-10-25T10:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826448671_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12f97490b07d8370894c80353b8f99e9.jpg

ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские военные стали использовать новую тактику при атаках на российские позиции, сообщил РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин."Кардинально, можно сказать (поменялся стиль военных действий – ред.). То обычно артиллерия работает, стреляют, мы чисто заградительные там. В последнее время уже начали (ездить – ред.) на "Хаммерах", пулеметы на джипах, выскакивают, из пулеметов долбят, прикрывают, а пехота уже их, небольшие группы, заскакивают ДРГ и начинают - или в плен берут, или вырезают, убивают. Вот это так у них началось, наскоками", - сказал военнослужащий.По его словам, под прикрытием крупнокалиберных пулеметов противник подходит вплотную, причем украинские военные "подтянулись" и в стрелковом бою."У них, во-первых, связь у всех была, шлемы. Они между собой общались - буквально, начал с правой стороны пулемет бить наш какой-то, с позиций там дальше, позиция наша была. Они буквально, сколько, три минуты, он по рации - так и так, бьет пулемет с такого-то направления, накрой минометами. Тут же, две минуты: полетели туда мины, пулемет замолчал, все. Чуть что, они сразу за связь, сразу прикрыли их, и они дальше пошли", - сообщил сержант.

https://radiosputnik.ria.ru/20221022/naemniki-1825948269.html

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бывший военнопленный о новой тактике ВСУ при атаках на российские позиции Украинские военные стали использовать новую тактику при атаках на российские позиции, сообщил РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин. 2022-10-25T07:06 true PT2M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире