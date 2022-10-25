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Чернышенко призвал скорректировать планы развития отрасли связи - РИА Новости, 25.10.2022
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Чернышенко призвал скорректировать планы развития отрасли связи
Чернышенко призвал скорректировать планы развития отрасли связи - РИА Новости, 25.10.2022
Чернышенко призвал скорректировать планы развития отрасли связи
Россия сохраняет планы развития отрасли связи, но они должны быть оперативно скорректированы для работы в новых условиях, ключевая задача – обеспечить... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:54
2022-10-25T10:54
технологии
дмитрий чернышенко
россия
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СОЧИ, 25 окт - РИА Новости. Россия сохраняет планы развития отрасли связи, но они должны быть оперативно скорректированы для работы в новых условиях, ключевая задача – обеспечить независимость ключевых элементов отрасли от импорта, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на открытии форума "Спектр-2022"."Особого внимания требуют вопросы качества предоставляемых гражданам услуг связи, в том числе формирования и внедрения стандартов и контроля их качества. От планов не отказываемся, при этом понимаем, что сейчас нужны гибкие и оперативные корректировки, в том числе в области регуляторики, направленные на снятие административных барьеров и ограничений для работы в новых условиях", - сказал он.Чернышенко напомнил, что отрасль связи сейчас является одним из основных двигателей российской экономики и выступает "стержнем технологического суверенитета страны". "Ключевая задача, которая должна быть реализована в самые сжатые сроки, - сделать импортонезависимыми все ее элементы", - подчеркнул вице-премьер.Он сообщил, что для долгосрочного планирования развития информационной инфраструктуры государства всем заинтересованным министерствам и ведомствам, органам государственной власти и отраслевым ассоциациями поручено проработать планы развития отрасли связи по ряду ключевых направлений. Среди них - стратегически важные технологии; разработка перспективного частотного плана в привязке к выбранным технологиям и международному распределению спектра для концентрации усилий по созданию отечественного оборудования; разработка и создание доверенного оборудования и ПО для сетей связи; а также разработка и создание отечественной электронно-компонентной базы для оборудования связи."В фокусе нашего внимания по-прежнему развитие перспективных технологий: тестирование сетей 5G, исследования в области сетей 6G, квантовые коммуникации, гибридные сети связи", - добавил Чернышенко.
https://ria.ru/20220921/svyaz-1812068870.html
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технологии, дмитрий чернышенко, россия
Технологии, Дмитрий Чернышенко, Россия
10:54 25.10.2022
 
Чернышенко призвал скорректировать планы развития отрасли связи

Чернышенко призвал скорректировать планы развития отрасли связи с учетом новых условий

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВице-премьер России Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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СОЧИ, 25 окт - РИА Новости. Россия сохраняет планы развития отрасли связи, но они должны быть оперативно скорректированы для работы в новых условиях, ключевая задача – обеспечить независимость ключевых элементов отрасли от импорта, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на открытии форума "Спектр-2022".
"Особого внимания требуют вопросы качества предоставляемых гражданам услуг связи, в том числе формирования и внедрения стандартов и контроля их качества. От планов не отказываемся, при этом понимаем, что сейчас нужны гибкие и оперативные корректировки, в том числе в области регуляторики, направленные на снятие административных барьеров и ограничений для работы в новых условиях", - сказал он.
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Чернышенко напомнил, что отрасль связи сейчас является одним из основных двигателей российской экономики и выступает "стержнем технологического суверенитета страны". "Ключевая задача, которая должна быть реализована в самые сжатые сроки, - сделать импортонезависимыми все ее элементы", - подчеркнул вице-премьер.
Он сообщил, что для долгосрочного планирования развития информационной инфраструктуры государства всем заинтересованным министерствам и ведомствам, органам государственной власти и отраслевым ассоциациями поручено проработать планы развития отрасли связи по ряду ключевых направлений. Среди них - стратегически важные технологии; разработка перспективного частотного плана в привязке к выбранным технологиям и международному распределению спектра для концентрации усилий по созданию отечественного оборудования; разработка и создание доверенного оборудования и ПО для сетей связи; а также разработка и создание отечественной электронно-компонентной базы для оборудования связи.
"В фокусе нашего внимания по-прежнему развитие перспективных технологий: тестирование сетей 5G, исследования в области сетей 6G, квантовые коммуникации, гибридные сети связи", - добавил Чернышенко.
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