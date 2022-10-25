https://ria.ru/20221025/svpd-1826468667.html

Решение о возобновлении СВПД остается за США, заявил президент Ирана

Решение о возобновлении СВПД остается за США, заявил президент Ирана - РИА Новости, 25.10.2022

Решение о возобновлении СВПД остается за США, заявил президент Ирана

США должны решить вопрос о продолжении переговоров по ядерной сделке и возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран свое слово на этот... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:27

2022-10-25T11:27

2022-10-25T11:27

в мире

ибрахим раиси

иран

сша

тегеран (город)

генеральная ассамблея оон

юнеско

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817296401_0:346:2930:1994_1920x0_80_0_0_a1ff39f6aa7bf26f4272da0d5512212a.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. США должны решить вопрос о продолжении переговоров по ядерной сделке и возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран свое слово на этот счет сказал, заявил в ходе заседания 18-й Генассамблеи Организации информационных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона (OANA) президент Ирана Ибрахим Раиси.OANA является ассоциацией информационных агентств государств-членов ЮНЕСКО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В понедельник в Тегеране началось 18-е заседание ассоциации. В ней принимают участие 60 представителей и руководителей из 35 крупнейших новостных агентств."Мы сказали свое слово, - цитирует агентство Tasnim Раиси. - Теперь решение (по поводу ядерной сделки) остается за американской стороной. Что касается вопроса переговоров, то мы ищем только способы обеспечить права Исламской республики".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.

https://ria.ru/20221025/terrorizm-1826443856.html

https://ria.ru/20221024/bpla-1826405024.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ибрахим раиси, иран, сша, тегеран (город), генеральная ассамблея оон, юнеско, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)