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Решение о возобновлении СВПД остается за США, заявил президент Ирана - РИА Новости, 25.10.2022
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Решение о возобновлении СВПД остается за США, заявил президент Ирана
Решение о возобновлении СВПД остается за США, заявил президент Ирана - РИА Новости, 25.10.2022
Решение о возобновлении СВПД остается за США, заявил президент Ирана
США должны решить вопрос о продолжении переговоров по ядерной сделке и возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран свое слово на этот... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:27
2022-10-25T11:27
в мире
ибрахим раиси
иран
сша
тегеран (город)
генеральная ассамблея оон
юнеско
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. США должны решить вопрос о продолжении переговоров по ядерной сделке и возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран свое слово на этот счет сказал, заявил в ходе заседания 18-й Генассамблеи Организации информационных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона (OANA) президент Ирана Ибрахим Раиси.OANA является ассоциацией информационных агентств государств-членов ЮНЕСКО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В понедельник в Тегеране началось 18-е заседание ассоциации. В ней принимают участие 60 представителей и руководителей из 35 крупнейших новостных агентств."Мы сказали свое слово, - цитирует агентство Tasnim Раиси. - Теперь решение (по поводу ядерной сделки) остается за американской стороной. Что касается вопроса переговоров, то мы ищем только способы обеспечить права Исламской республики".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
https://ria.ru/20221025/terrorizm-1826443856.html
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иран
сша
тегеран (город)
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в мире, ибрахим раиси, иран, сша, тегеран (город), генеральная ассамблея оон, юнеско, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Ибрахим Раиси, Иран, США, Тегеран (город), Генеральная Ассамблея ООН, ЮНЕСКО, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
11:27 25.10.2022
 
Решение о возобновлении СВПД остается за США, заявил президент Ирана

Президент Раиси: решение о возобновлении СВПД остается за США, Иран уже сказал свое слово

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. США должны решить вопрос о продолжении переговоров по ядерной сделке и возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран свое слово на этот счет сказал, заявил в ходе заседания 18-й Генассамблеи Организации информационных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона (OANA) президент Ирана Ибрахим Раиси.
OANA является ассоциацией информационных агентств государств-членов ЮНЕСКО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В понедельник в Тегеране началось 18-е заседание ассоциации. В ней принимают участие 60 представителей и руководителей из 35 крупнейших новостных агентств.
Президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
10:15
Президент Ирана обвинил США в информационном терроризме
"Мы сказали свое слово, - цитирует агентство Tasnim Раиси. - Теперь решение (по поводу ядерной сделки) остается за американской стороной. Что касается вопроса переговоров, то мы ищем только способы обеспечить права Исламской республики".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 23:09
В МИД назвали цель вбросов о якобы поставках иранских БПЛА в Россию
 
В миреИбрахим РаисиИранСШАТегеран (город)Генеральная Ассамблея ООНЮНЕСКОСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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