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Значительная часть Хмельницкой области осталась без света из-за аварии

Значительная часть Хмельницкой области осталась без света из-за аварии - РИА Новости, 25.10.2022

Значительная часть Хмельницкой области осталась без света из-за аварии

Мэр украинского города Хмельницкий Александр Симчишин заявил, что значительная часть Хмельницкой области осталась без электроснабжения из-за аварии. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:41

2022-10-25T11:41

2022-10-25T11:41

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мэр украинского города Хмельницкий Александр Симчишин заявил, что значительная часть Хмельницкой области осталась без электроснабжения из-за аварии."Отключение электроэнергии утром является не плановым, а действительно аварийным. Пропало напряжение из высоковольтной линии, которая идет из другой области. В результате примерно 60% наших потребителей, а также значительная часть нашей области без электроснабжения. Ремонтные бригады уже работают. К сожалению, быстрому восстановлению мешают погодные условия. Поэтому время восстановления спрогнозировать сложно", - написал он в своем Telegram-канале.Накануне глава военной администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий предупредил, что в регионе возможны аварийные отключения света из-за разрушений энергосистемы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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