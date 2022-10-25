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Значительная часть Хмельницкой области осталась без света из-за аварии - РИА Новости, 25.10.2022
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Значительная часть Хмельницкой области осталась без света из-за аварии
Значительная часть Хмельницкой области осталась без света из-за аварии - РИА Новости, 25.10.2022
Значительная часть Хмельницкой области осталась без света из-за аварии
Мэр украинского города Хмельницкий Александр Симчишин заявил, что значительная часть Хмельницкой области осталась без электроснабжения из-за аварии. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:41
2022-10-25T11:41
в мире
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мэр украинского города Хмельницкий Александр Симчишин заявил, что значительная часть Хмельницкой области осталась без электроснабжения из-за аварии."Отключение электроэнергии утром является не плановым, а действительно аварийным. Пропало напряжение из высоковольтной линии, которая идет из другой области. В результате примерно 60% наших потребителей, а также значительная часть нашей области без электроснабжения. Ремонтные бригады уже работают. К сожалению, быстрому восстановлению мешают погодные условия. Поэтому время восстановления спрогнозировать сложно", - написал он в своем Telegram-канале.Накануне глава военной администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий предупредил, что в регионе возможны аварийные отключения света из-за разрушений энергосистемы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826448495.html
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в мире, хмельницкая область, хмельницкий (город), украина
В мире, Хмельницкая область, Хмельницкий (город), Украина
11:41 25.10.2022
 
Значительная часть Хмельницкой области осталась без света из-за аварии

Мэр Симчишин: значительная часть Хмельницкой области осталась без света из-за аварии

CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna / Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna /
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мэр украинского города Хмельницкий Александр Симчишин заявил, что значительная часть Хмельницкой области осталась без электроснабжения из-за аварии.
"Отключение электроэнергии утром является не плановым, а действительно аварийным. Пропало напряжение из высоковольтной линии, которая идет из другой области. В результате примерно 60% наших потребителей, а также значительная часть нашей области без электроснабжения. Ремонтные бригады уже работают. К сожалению, быстрому восстановлению мешают погодные условия. Поэтому время восстановления спрогнозировать сложно", - написал он в своем Telegram-канале.
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Накануне глава военной администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий предупредил, что в регионе возможны аварийные отключения света из-за разрушений энергосистемы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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