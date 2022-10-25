https://ria.ru/20221025/sunak-1826588309.html

Отношения Дели и Лондона расширятся при Сунаке, заявил эксперт

Отношения Дели и Лондона расширятся при Сунаке, заявил эксперт - РИА Новости, 25.10.2022

Отношения Дели и Лондона расширятся при Сунаке, заявил эксперт

Великобритания при новом премьер-министре Риши Сунаке будет взаимодействовать с Индией только по взаимовыгодным "дорожным картам", но в итоге взаимодействие... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:30

2022-10-25T12:30

2022-10-25T12:31

в мире

риши сунак

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт – РИА Новости. Великобритания при новом премьер-министре Риши Сунаке будет взаимодействовать с Индией только по взаимовыгодным "дорожным картам", но в итоге взаимодействие стран станет шире, считает президент аналитического центра ImagIndia Робиндер Сачдев.Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак в понедельник стал главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру. Сунак, которому сейчас 42 года, станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения.По словам Сачдева, при новом премьере "Великобритания, и Индия перейдут к переговорам на уровне технократов, подсчету цифр, разработке сценариев и будут действовать только по тем "дорожным картам", которые можно оценить как выгодные для обеих стран"."Учитывая фундаментальные проблемы, с которыми сталкивается Великобритания, а также Индия, есть много областей, где обе страны могут взаимно определить основу сотрудничества, которая будет строиться на твердых фактах - с четкой защитой, продвижением интересов каждой страны", - сказал эксперт РИА Новости.Он призвал следить за экономическими отношениями стран и добавил, что ожидает роста этих отношений."Просто следите за тем, как ведутся переговоры по соглашению о свободной торговле между Великобританией и Индией или, как, может быть, они завершатся в ближайшие недели или месяцы. В будущем вы увидите рост отношений между Великобританией и Индией под руководством технократов. Переговоры па соглашению о свободной торговле между Великобританией и Индией заложат основы британо-индийских отношений в этом десятилетии", - отметил Сачдев.Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия и Великобритания хотят заключить соглашение о свободной торговле до конца года. Позже министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что переговоры развиваются и Индия ждет смены руководства в Великобритании для формулировки своей стратегии по соглашению.

https://ria.ru/20221025/sunak-1826524186.html

https://ria.ru/20221025/sunak-1826482444.html

индия

великобритания

дели

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в мире, риши сунак, нарендра моди, индия, великобритания, дели