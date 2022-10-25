https://ria.ru/20221025/sudan-1826702662.html

В Судане из-за беспорядков возникли проблемы со связью и интернетом

В Судане из-за беспорядков возникли проблемы со связью и интернетом - РИА Новости, 25.10.2022

В Судане из-за беспорядков возникли проблемы со связью и интернетом

Посольству РФ в Хартуме, где вспыхнули стычки между силами безопасности и демонстрантами в свете годовщины переворота, ничего не угрожает, в Судане есть... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:10

2022-10-25T17:10

2022-10-25T17:17

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Посольству РФ в Хартуме, где вспыхнули стычки между силами безопасности и демонстрантами в свете годовщины переворота, ничего не угрожает, в Судане есть проблемы с интернетом, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом дипмиссии Георгий Амбарцумян."Российской дипмиссии ничего не угрожает, так как местная сторона обеспечивает безопасность на должном уровне и уделяет этому особое внимание. У нас сейчас в стране временно отключена связь, интернет в частности. Звонки (по мобильной связи) нет (не отключены – ред.)" - сказал он.Дипломат отметил, что в посольство обращений со стороны российских граждан не поступало.Суданские военные 25 октября 2021 года задержали премьера Судана Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Позже Хамдока поместили под домашний арест. В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти премьер договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране.Второго января 2022 года Хамдок на фоне продолжающегося кризиса в стране объявил, что уходит в отставку, и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству. Спецпредставитель генерального секретаря ООН Волкер Пертес после этого объявил о запуске консультаций между политическими сторонами Судана. Оппозиция заявила о неприятии инициативы ООН, так как она способствует примирению с "преступниками".

https://ria.ru/20221021/besporyadki-1825801508.html

https://ria.ru/20221018/amerika-1824717827.html

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в мире, судан, россия, хартум (город)