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ОАК модернизировала истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 25.10.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221025/su57-1826676257.html
ОАК модернизировала истребитель пятого поколения Су-57
ОАК модернизировала истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 25.10.2022
ОАК модернизировала истребитель пятого поколения Су-57
На истребителе пятого поколения Су-57 модернизировали бортовой комплекс оборудования, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:19
2022-10-25T18:47
новое оружие россии
безопасность
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
окб сухого
су-57
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. На истребителе пятого поколения Су-57 модернизировали бортовой комплекс оборудования, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)."ОКБ Сухого в составе ОАК ведет работу по совершенствованию Су-57. Двадцать первого октября на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова состоялся первый полет модернизированного самолета пятого поколения Су-57. Самолет пилотировал летчик-испытатель ОКБ Сухого Герой Российской Федерации Сергей Богдан", — сказали в корпорации.Первый полет обновленного истребителя прошел без замечаний и длился 56 минут, добавили в ОАК.На Су-57 также испытывают "комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения".Кроме того, специалисты обеспечили возможность установки двигателя второго этапа на обновленный самолет.Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Самолет создали с применением технологий малозаметности, он может нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Истребитель обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками и оснащен передовой электроникой.
https://ria.ru/20220922/su-57-1818592876.html
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безопасность, объединенная авиастроительная корпорация (оак), окб сухого, су-57, россия
Новое оружие России, Безопасность, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), ОКБ Сухого, Су-57, Россия
16:19 25.10.2022 (обновлено: 18:47 25.10.2022)
 
ОАК модернизировала истребитель пятого поколения Су-57

В ОАК сообщили, что первый полет модернизированного Су-57 прошел без замечаний

© Фото : ОАКМодернизированный самолет пятого поколения Су-57 на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова
Модернизированный самолет пятого поколения Су-57 на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : ОАК
Модернизированный самолет пятого поколения Су-57 на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. На истребителе пятого поколения Су-57 модернизировали бортовой комплекс оборудования, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"ОКБ Сухого в составе ОАК ведет работу по совершенствованию Су-57. Двадцать первого октября на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова состоялся первый полет модернизированного самолета пятого поколения Су-57. Самолет пилотировал летчик-испытатель ОКБ Сухого Герой Российской Федерации Сергей Богдан", — сказали в корпорации.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 08:55
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Первый полет обновленного истребителя прошел без замечаний и длился 56 минут, добавили в ОАК.
На Су-57 также испытывают "комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения".
Кроме того, специалисты обеспечили возможность установки двигателя второго этапа на обновленный самолет.
Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Самолет создали с применением технологий малозаметности, он может нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Истребитель обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками и оснащен передовой электроникой.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 08:55
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Новое оружие РоссииБезопасностьОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)ОКБ СухогоСу-57Россия
 
 
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