https://ria.ru/20221025/su57-1826676257.html

ОАК модернизировала истребитель пятого поколения Су-57

ОАК модернизировала истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 25.10.2022

ОАК модернизировала истребитель пятого поколения Су-57

На истребителе пятого поколения Су-57 модернизировали бортовой комплекс оборудования, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:19

2022-10-25T16:19

2022-10-25T18:47

новое оружие россии

безопасность

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

окб сухого

су-57

россия

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. На истребителе пятого поколения Су-57 модернизировали бортовой комплекс оборудования, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)."ОКБ Сухого в составе ОАК ведет работу по совершенствованию Су-57. Двадцать первого октября на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова состоялся первый полет модернизированного самолета пятого поколения Су-57. Самолет пилотировал летчик-испытатель ОКБ Сухого Герой Российской Федерации Сергей Богдан", — сказали в корпорации.Первый полет обновленного истребителя прошел без замечаний и длился 56 минут, добавили в ОАК.На Су-57 также испытывают "комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения".Кроме того, специалисты обеспечили возможность установки двигателя второго этапа на обновленный самолет.Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Самолет создали с применением технологий малозаметности, он может нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Истребитель обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками и оснащен передовой электроникой.

https://ria.ru/20220922/su-57-1818592876.html

https://ria.ru/20220922/su-57-1818592876.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, объединенная авиастроительная корпорация (оак), окб сухого, су-57, россия