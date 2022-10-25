Иркутский авиазавод и ОАК помогут семьям погибших пилотов Су-30

Иркутский авиазавод и ОАК выплатят материальную помощь семьям погибших пилотов Су-30
Основными версиями крушения истребителя Су-30 в Иркутске следователи называют отказ техники и ошибку пилотирования.
Основными версиями крушения истребителя Су-30 в Иркутске следователи называют отказ техники и ошибку пилотирования.
Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы топлива. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.
Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы топлива. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.
На месте крушения Су-30 разлилось горючее, нужно как можно скорее начать подготовку к рекультивации участка.
На месте крушения Су-30 разлилось горючее, нужно как можно скорее начать подготовку к рекультивации участка.
По предварительным данным, пилоты не смогли отвести Су-30 от жилого микрорайона, так как потеряли сознание в полете.
По предварительным данным, пилоты не смогли отвести Су-30 от жилого микрорайона, так как потеряли сознание в полете.
Причиной потери сознания экипажем могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов.
Причиной потери сознания экипажем могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов.
Следователи изъяли летно-техническую документацию на самолет и допросили руководителей и сотрудников завода, где был построен Су-30.
Следователи изъяли летно-техническую документацию на самолет и допросили руководителей и сотрудников завода, где был построен Су-30.
В разрушенном после падения самолета доме были прописаны десять человек — члены двух семей.
В разрушенном после падения самолета доме были прописаны десять человек — члены двух семей.
Власти помогают людям восстановить документы, выплачивают компенсации за утрату имущества и решают вопрос с жильем.
Власти помогают людям восстановить документы, выплачивают компенсации за утрату имущества и решают вопрос с жильем.
Основными версиями крушения истребителя Су-30 в Иркутске следователи называют отказ техники и ошибку пилотирования.
Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы топлива. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.
На месте крушения Су-30 разлилось горючее, нужно как можно скорее начать подготовку к рекультивации участка.
По предварительным данным, пилоты не смогли отвести Су-30 от жилого микрорайона, так как потеряли сознание в полете.
Причиной потери сознания экипажем могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов.
Следователи изъяли летно-техническую документацию на самолет и допросили руководителей и сотрудников завода, где был построен Су-30.
В разрушенном после падения самолета доме были прописаны десять человек — члены двух семей.
Власти помогают людям восстановить документы, выплачивают компенсации за утрату имущества и решают вопрос с жильем.