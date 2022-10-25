https://ria.ru/20221025/su-30-1826655300.html

Иркутский авиазавод и ОАК помогут семьям погибших пилотов Су-30

Иркутский авиазавод и ОАК помогут семьям погибших пилотов Су-30 - РИА Новости, 25.10.2022

Иркутский авиазавод и ОАК помогут семьям погибших пилотов Су-30

Иркутский авиазавод и "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) окажут поддержку семьям погибших в Иркутске летчиков, включая выплату материальной... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:26

2022-10-25T15:26

2022-10-25T15:26

происшествия

иркутск

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

иркутский авиационный завод

су-30

крушение су-30 в иркутске

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Иркутский авиазавод и "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) окажут поддержку семьям погибших в Иркутске летчиков, включая выплату материальной помощи, сообщили во вторник в ОАК.В минувшее воскресенье истребитель Су-30 в ходе испытательного полета упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Погибли два летчика, никто из жителей в доме не пострадал. По одной из версий, экипаж мог потерять сознание в полете из-за азота в кислородных баллонах."Иркутский авиационный завод и ОАК окажут всю необходимую поддержку семьям погибших в Иркутске летчиков-испытателей, включая выплату материальной помощи. Авиазавод, безусловно, возьмет на себя все расходы по организации церемонии прощания с экипажем. Семьям, чье имущество пострадало в результате крушения, будет выплачена компенсация и предложена помощь в приобретении нового жилья", - сказали в ОАК.

иркутск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, иркутск, объединенная авиастроительная корпорация (оак), иркутский авиационный завод, су-30, крушение су-30 в иркутске