https://ria.ru/20221025/studenty-1826704996.html

Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау, заявил Путин

Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2022

Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау, заявил Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:14

2022-10-25T17:14

2022-10-25T17:26

россия

гвинея-бисау

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау."Мы все это обсудим, так же, как и вопросы, связанные с подготовкой кадров, мы с вами говорили, причем во всех областях. Как договорились, мы тогда на следующий год увеличим квоту для студентов из вашей страны", - сказал Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало.

https://ria.ru/20221025/diplomatiya-1826370289.html

россия

гвинея-бисау

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Владимир Лаврентьев

россия, гвинея-бисау, владимир путин, в мире