https://ria.ru/20221025/studenty-1826704996.html
Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау, заявил Путин
Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2022
Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:14
2022-10-25T17:14
2022-10-25T17:26
россия
гвинея-бисау
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау."Мы все это обсудим, так же, как и вопросы, связанные с подготовкой кадров, мы с вами говорили, причем во всех областях. Как договорились, мы тогда на следующий год увеличим квоту для студентов из вашей страны", - сказал Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало.
https://ria.ru/20221025/diplomatiya-1826370289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гвинея-бисау, владимир путин, в мире
Россия, Гвинея-Бисау, Владимир Путин, В мире
17:14 25.10.2022 (обновлено: 17:26 25.10.2022)
Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау