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Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2022
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Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау, заявил Путин
Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2022
Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:14
2022-10-25T17:26
россия
гвинея-бисау
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау."Мы все это обсудим, так же, как и вопросы, связанные с подготовкой кадров, мы с вами говорили, причем во всех областях. Как договорились, мы тогда на следующий год увеличим квоту для студентов из вашей страны", - сказал Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало.
https://ria.ru/20221025/diplomatiya-1826370289.html
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россия, гвинея-бисау, владимир путин, в мире
Россия, Гвинея-Бисау, Владимир Путин, В мире
17:14 25.10.2022 (обновлено: 17:26 25.10.2022)
 
Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау.
"Мы все это обсудим, так же, как и вопросы, связанные с подготовкой кадров, мы с вами говорили, причем во всех областях. Как договорились, мы тогда на следующий год увеличим квоту для студентов из вашей страны", - сказал Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Сузи Карла Барбоза на совместной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
03:42
Межгосударственные отношения России и Гвинеи-Бисау
 
РоссияГвинея-БисауВладимир ПутинВ мире
 
 
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