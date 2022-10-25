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Страница канцелярии премьера Британии в Twitter передана офису Сунака

Страница канцелярии премьера Британии в Twitter передана офису Сунака - РИА Новости, 25.10.2022

Страница канцелярии премьера Британии в Twitter передана офису Сунака

Официальная страница канцелярии премьер-министра Великобритании в Twitter обновилась, теперь в шапке профиля в качестве премьера указан избранный накануне Риши... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:45

2022-10-25T14:45

2022-10-25T14:45

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Официальная страница канцелярии премьер-министра Великобритании в Twitter обновилась, теперь в шапке профиля в качестве премьера указан избранный накануне Риши Сунак."Официальная страница офиса премьер-министра (Великобритании) Риши Сунака на Даунинг-стрит 10", - говорится в шапке обновленной странице офиса премьера страны в Twitter.Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должности нового премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.В понедельник Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

https://ria.ru/20221024/sunak-1826241944.html

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в мире, риши сунак, борис джонсон, лиз трасс, twitter, великобритания