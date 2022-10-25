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Страница канцелярии премьера Британии в Twitter передана офису Сунака - РИА Новости, 25.10.2022
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Страница канцелярии премьера Британии в Twitter передана офису Сунака
Страница канцелярии премьера Британии в Twitter передана офису Сунака - РИА Новости, 25.10.2022
Страница канцелярии премьера Британии в Twitter передана офису Сунака
Официальная страница канцелярии премьер-министра Великобритании в Twitter обновилась, теперь в шапке профиля в качестве премьера указан избранный накануне Риши... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:45
2022-10-25T14:45
в мире
риши сунак
борис джонсон
лиз трасс
twitter
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Официальная страница канцелярии премьер-министра Великобритании в Twitter обновилась, теперь в шапке профиля в качестве премьера указан избранный накануне Риши Сунак."Официальная страница офиса премьер-министра (Великобритании) Риши Сунака на Даунинг-стрит 10", - говорится в шапке обновленной странице офиса премьера страны в Twitter.Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должности нового премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.В понедельник Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
https://ria.ru/20221024/sunak-1826241944.html
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в мире, риши сунак, борис джонсон, лиз трасс, twitter, великобритания
В мире, Риши Сунак, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Twitter, Великобритания
14:45 25.10.2022
 
Страница канцелярии премьера Британии в Twitter передана офису Сунака

Официальная страница канцелярии премьер-министра Британии в Twitter передана офису Сунака

© AP Photo / Tolga AkmenРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Tolga Akmen
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Официальная страница канцелярии премьер-министра Великобритании в Twitter обновилась, теперь в шапке профиля в качестве премьера указан избранный накануне Риши Сунак.
"Официальная страница офиса премьер-министра (Великобритании) Риши Сунака на Даунинг-стрит 10", - говорится в шапке обновленной странице офиса премьера страны в Twitter.
Британский политик Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 23:17
Биография Риши Сунака
Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должности нового премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.
В понедельник Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 18:13
"Теперь нам крышка": британцы прокомментировали назначение Сунака премьером
 
В миреРиши СунакБорис ДжонсонЛиз ТрассTwitterВеликобритания
 
 
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