https://ria.ru/20221025/stambul-1826514935.html

В центре Стамбула загорелась станция метро

В центре Стамбула загорелась станция метро - РИА Новости, 25.10.2022

В центре Стамбула загорелась станция метро

Пожар возник во вторник на станции метро Халич в центре Стамбула, движение поездов приостановлено, передает телеканал NTV. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:13

2022-10-25T12:13

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КАИР, 25 окт – РИА Новости. Пожар возник во вторник на станции метро Халич в центре Стамбула, движение поездов приостановлено, передает телеканал NTV.По данным канала, загорелись электрические кабели на станции метро, расположенной на метромосту над проливом Золотой Рог. Примерно в 10.15 по местному времени (совпадает с московским) пожарные получили сообщение о том, что из-под платформы появились клубы дыма.Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание.В связи с ситуацией приостановлено движение поездов на линии M2 между станциями Таксим и Хаджиосман.

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стамбул, в мире, турция, происшествия, новости - туризм