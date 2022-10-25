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В центре Стамбула загорелась станция метро - РИА Новости, 25.10.2022
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В центре Стамбула загорелась станция метро
В центре Стамбула загорелась станция метро - РИА Новости, 25.10.2022
В центре Стамбула загорелась станция метро
Пожар возник во вторник на станции метро Халич в центре Стамбула, движение поездов приостановлено, передает телеканал NTV. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:13
2022-10-25T12:26
стамбул
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турция
происшествия
новости - туризм
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КАИР, 25 окт – РИА Новости. Пожар возник во вторник на станции метро Халич в центре Стамбула, движение поездов приостановлено, передает телеканал NTV.По данным канала, загорелись электрические кабели на станции метро, расположенной на метромосту над проливом Золотой Рог. Примерно в 10.15 по местному времени (совпадает с московским) пожарные получили сообщение о том, что из-под платформы появились клубы дыма.Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание.В связи с ситуацией приостановлено движение поездов на линии M2 между станциями Таксим и Хаджиосман.
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стамбул, в мире, турция, происшествия, новости - туризм
Стамбул, В мире, Турция, Происшествия, Новости - Туризм
12:13 25.10.2022 (обновлено: 12:26 25.10.2022)
 
В центре Стамбула загорелась станция метро

В центре Стамбула загорелись кабели на станции метро Халич над проливом Золотой Рог

© Flickr / ccarlsteadПожарные на улицах Стамбула
Пожарные на улицах Стамбула - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Flickr / ccarlstead
Пожарные на улицах Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 25 окт – РИА Новости. Пожар возник во вторник на станции метро Халич в центре Стамбула, движение поездов приостановлено, передает телеканал NTV.
По данным канала, загорелись электрические кабели на станции метро, расположенной на метромосту над проливом Золотой Рог. Примерно в 10.15 по местному времени (совпадает с московским) пожарные получили сообщение о том, что из-под платформы появились клубы дыма.
Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание.
В связи с ситуацией приостановлено движение поездов на линии M2 между станциями Таксим и Хаджиосман.
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