https://ria.ru/20221025/ssha-1826782235.html

FP: Саудовская Аравия и Иран хотят "поставить США синяк под глазом"

FP: Саудовская Аравия и Иран хотят "поставить США синяк под глазом" - РИА Новости, 25.10.2022

FP: Саудовская Аравия и Иран хотят "поставить США синяк под глазом"

России удалось заручиться поддержкой Саудовской Аравии и Ирана, что привело к ослаблению позиций США на Ближнем Востоке, пишут заместитель директора программы... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T22:41

2022-10-25T22:41

2022-10-25T23:26

в мире

цены на нефть

саудовская аравия

иран

сша

европейский совет

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. России удалось заручиться поддержкой Саудовской Аравии и Ирана, что привело к ослаблению позиций США на Ближнем Востоке, пишут заместитель директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайех и приглашенный научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Чинция Бьянко в статье для Foreign Policy."Эр-Рияд и Тегеран — соперники почти во всем, но они поддерживают усилия России, чтобы поставить Вашингтону "синяк под глазом", — отмечают обозреватели.Авторы полагают, что эти две ближневосточные державы, которые обычно выступают на противоположных сторонах в большинстве конфликтов, оказывают помощь Москве для ослабления интересов Запада."Эр-Рияд и Тегеран руководствуются несколькими факторами, но главным мотивом является желание укрепить свое собственное влияние против США в условиях все более многополярного мирового порядка", — подчеркивают специалисты.В статье также говорится, что Иран и Саудовская Аравия дают понять мировым лидерам, что они намерены проводить свободную и независимую политику, оказав сопротивление диктату и давлению со стороны Запада."Чтобы восстановить влияние и рычаги воздействия как на Саудовскую Аравию, так и на Иран, Соединенные Штаты должны признать, что эти тенденции связаны с окончательным становлением многополярного мирового порядка. По сути, Вашингтону следует пересмотреть свои парадигмы мышления, основанные на устаревшей предпосылке о гегемонии США на Ближнем Востоке", — считают авторы.По мнению экспертов, Иран и Саудовская Аравия решили поддержать Россию на Украине, поэтому Соединенные Штаты должны отказаться от традиционного мнения, что они могут сделать стратегическую ставку на Саудовскую Аравию или что политика сдерживания решит все вопросы, связанные с конфронтацией с Ираном.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели санкции против Москвы. Разрыв деловых связей обернулся для США, Великобритании и Евросоюза многочисленными проблемами, спровоцировав рост стоимости жизни, высокую инфляцию и топливный кризис.

https://ria.ru/20221025/ssha-1826777188.html

https://ria.ru/20221025/terrorizm-1826443856.html

https://ria.ru/20221025/bayden-1826418475.html

саудовская аравия

иран

сша

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в мире, цены на нефть, саудовская аравия, иран, сша, европейский совет