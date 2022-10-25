21:49 25.10.2022 (обновлено: 09:17 26.10.2022)
Власти Саудовской Аравии заявили, что станут мудрее в отношениях с США
Министр энергетики Саудовской Аравии: страна решила быть мудрее в отношениях с США
© AFP 2022 / Nureldine FayezМинистр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман выступает на шестом инвестиционном саммите Future Investment Initiative в Эр-Рияде
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман выступает на шестом инвестиционном саммите Future Investment Initiative в Эр-Рияде
ДОХА, 25 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия решила быть мудрее в отношениях с Соединенными Штатами, заявил во вторник министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман, выступая на шестом инвестиционном саммите Future Investment Initiative.
"Королевство Саудовская Аравия решило быть более зрелым в этом вопросе", — сказал министр, комментируя ухудшение отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом на фоне решения королевства сократить нефтедобычу в рамках сделки с другими нефтепроизводителями ОПЕК+, несмотря на просьбы США увеличить добычу.
"Мы как саудовцы придерживаемся этикета, чтобы говорить лицом к лицу и ни к кому не поворачиваться спиной. Наше кредо заключается в том, что Саудовская Аравия — самая безопасная и надежная страна с точки зрения поставок нефти. Королевство будет надежным поставщиком нефти для всех, кто нас попросит", — добавил он.
В начале октября страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией приняли решение сократить с ноября нефтедобычу на два миллиона баррелей в день. Это решение раскритиковали США, которые добивались от королевства увеличения нефтедобычи, чтобы помочь ЕС снизить потребление нефти из России на фоне ее противостояния с Западом.
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