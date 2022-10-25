https://ria.ru/20221025/ssha-1826777188.html

Власти Саудовской Аравии заявили, что станут мудрее в отношениях с США

Власти Саудовской Аравии заявили, что станут мудрее в отношениях с США - РИА Новости, 26.10.2022

Власти Саудовской Аравии заявили, что станут мудрее в отношениях с США

Саудовская Аравия решила быть мудрее в отношениях с Соединенными Штатами, заявил во вторник министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман, выступая на... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-25T21:49

2022-10-25T21:49

2022-10-26T09:17

цены на нефть

саудовская аравия

сша

вашингтон (штат)

опек

евросоюз

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ДОХА, 25 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия решила быть мудрее в отношениях с Соединенными Штатами, заявил во вторник министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман, выступая на шестом инвестиционном саммите Future Investment Initiative."Королевство Саудовская Аравия решило быть более зрелым в этом вопросе", — сказал министр, комментируя ухудшение отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом на фоне решения королевства сократить нефтедобычу в рамках сделки с другими нефтепроизводителями ОПЕК+, несмотря на просьбы США увеличить добычу."Мы как саудовцы придерживаемся этикета, чтобы говорить лицом к лицу и ни к кому не поворачиваться спиной. Наше кредо заключается в том, что Саудовская Аравия — самая безопасная и надежная страна с точки зрения поставок нефти. Королевство будет надежным поставщиком нефти для всех, кто нас попросит", — добавил он.В начале октября страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией приняли решение сократить с ноября нефтедобычу на два миллиона баррелей в день. Это решение раскритиковали США, которые добивались от королевства увеличения нефтедобычи, чтобы помочь ЕС снизить потребление нефти из России на фоне ее противостояния с Западом.

https://ria.ru/20221021/araviya-1825715576.html

саудовская аравия

сша

вашингтон (штат)

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

цены на нефть, саудовская аравия, сша, вашингтон (штат), опек, евросоюз