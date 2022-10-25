Рейтинг@Mail.ru
Власти Саудовской Аравии заявили, что станут мудрее в отношениях с США - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/ssha-1826777188.html
Власти Саудовской Аравии заявили, что станут мудрее в отношениях с США
Власти Саудовской Аравии заявили, что станут мудрее в отношениях с США - РИА Новости, 26.10.2022
Власти Саудовской Аравии заявили, что станут мудрее в отношениях с США
Саудовская Аравия решила быть мудрее в отношениях с Соединенными Штатами, заявил во вторник министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман, выступая на... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-25T21:49
2022-10-26T09:17
цены на нефть
саудовская аравия
сша
вашингтон (штат)
опек
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826819098_443:449:3072:1928_1920x0_80_0_0_53d29dcd2fe3acca58a029a0fdbfc906.jpg
ДОХА, 25 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия решила быть мудрее в отношениях с Соединенными Штатами, заявил во вторник министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман, выступая на шестом инвестиционном саммите Future Investment Initiative."Королевство Саудовская Аравия решило быть более зрелым в этом вопросе", — сказал министр, комментируя ухудшение отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом на фоне решения королевства сократить нефтедобычу в рамках сделки с другими нефтепроизводителями ОПЕК+, несмотря на просьбы США увеличить добычу."Мы как саудовцы придерживаемся этикета, чтобы говорить лицом к лицу и ни к кому не поворачиваться спиной. Наше кредо заключается в том, что Саудовская Аравия — самая безопасная и надежная страна с точки зрения поставок нефти. Королевство будет надежным поставщиком нефти для всех, кто нас попросит", — добавил он.В начале октября страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией приняли решение сократить с ноября нефтедобычу на два миллиона баррелей в день. Это решение раскритиковали США, которые добивались от королевства увеличения нефтедобычи, чтобы помочь ЕС снизить потребление нефти из России на фоне ее противостояния с Западом.
https://ria.ru/20221021/araviya-1825715576.html
саудовская аравия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826819098_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cc9a6c9f90e40a7b6a0b2d89ef694cae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, саудовская аравия, сша, вашингтон (штат), опек, евросоюз
Цены на нефть, Саудовская Аравия, США, Вашингтон (штат), ОПЕК, Евросоюз
21:49 25.10.2022 (обновлено: 09:17 26.10.2022)
 
Власти Саудовской Аравии заявили, что станут мудрее в отношениях с США

Министр энергетики Саудовской Аравии: страна решила быть мудрее в отношениях с США

© AFP 2022 / Nureldine FayezМинистр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман выступает на шестом инвестиционном саммите Future Investment Initiative в Эр-Рияде
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман выступает на шестом инвестиционном саммите Future Investment Initiative в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / Nureldine Fayez
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман выступает на шестом инвестиционном саммите Future Investment Initiative в Эр-Рияде
Читать ria.ru в
ДОХА, 25 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия решила быть мудрее в отношениях с Соединенными Штатами, заявил во вторник министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман, выступая на шестом инвестиционном саммите Future Investment Initiative.
"Королевство Саудовская Аравия решило быть более зрелым в этом вопросе", — сказал министр, комментируя ухудшение отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом на фоне решения королевства сократить нефтедобычу в рамках сделки с другими нефтепроизводителями ОПЕК+, несмотря на просьбы США увеличить добычу.
"Мы как саудовцы придерживаемся этикета, чтобы говорить лицом к лицу и ни к кому не поворачиваться спиной. Наше кредо заключается в том, что Саудовская Аравия — самая безопасная и надежная страна с точки зрения поставок нефти. Королевство будет надежным поставщиком нефти для всех, кто нас попросит", — добавил он.
В начале октября страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией приняли решение сократить с ноября нефтедобычу на два миллиона баррелей в день. Это решение раскритиковали США, которые добивались от королевства увеличения нефтедобычи, чтобы помочь ЕС снизить потребление нефти из России на фоне ее противостояния с Западом.
Жемчужина Катара в Дохе - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 16:09
Саудовская Аравия создаст центр для китайских производителей
 
Цены на нефтьСаудовская АравияСШАВашингтон (штат)ОПЕКЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала