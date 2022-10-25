https://ria.ru/20221025/ssha-1826447622.html
В США осознают истинную причину кризиса на Украине, заявил Косачев
В США осознают истинную причину кризиса на Украине, заявил Косачев - РИА Новости, 25.10.2022
В США осознают истинную причину кризиса на Украине, заявил Косачев
Американские конгрессмены начинают понимать, что затягивание конфликта на Украине связано не с позицией Киева, а с Вашингтоном, заявил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:33
2022-10-25T10:33
2022-10-25T10:33
в мире
константин косачев
украина
киев
совет федерации рф
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793431328_0:113:3164:1892_1920x0_80_0_0_c1a426df4faeb2df9c5236e7af1547e7.jpg
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Американские конгрессмены начинают понимать, что затягивание конфликта на Украине связано не с позицией Киева, а с Вашингтоном, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Письмо тридцати американских конгрессменов президенту Байдену с призывом начать переговоры с Россией по Украине на этом этапе вряд ли будет иметь практические последствия: как ни крути, но это меньшинство, а не большинство в рамках только одной палаты конгресса и даже только одной фракции", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Однако в этом демарше есть два примечательных обстоятельства, полагает он."Первое - по Фрейду. В сознании американских законодателей явно оформляется понимание того очевидного факта, что затягивание конфликта на Украине связано не с позицией Киева. Оно связано с позицией Вашингтона. И если конфликт как-то прекращать, то танцевать придется от печки. Уже неплохо", - написал Косачев.Кроме того, речь идет именно о конгрессменах от правящей Демократической партии, от фракции большинства, несущей вместе со своим президентом всю полноту ответственности за нынешний украинский курс Вашингтона, подчеркнул он."И в этом вижу наступающее в американских элитах осознание того, что самоприсвоенное США право вершить судьбы мира не освобождает от ответственности за содеянное", - отметил политик.Или, как в свое время метко заметил американский дипломат и политик Дуайт Морроу, "партия, которая объявляет своей заслугой дождь, не должна удивляться, когда ее обвиняют в засухе"."Наступает время собирать камни?" - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20221020/trass-1825457190.html
https://ria.ru/20221025/bremya-1826416197.html
украина
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793431328_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f5a62b15a645242d00b10631389f7b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, константин косачев, украина, киев, совет федерации рф, сша
В мире, Константин Косачев, Украина, Киев, Совет Федерации РФ, США
В США осознают истинную причину кризиса на Украине, заявил Косачев
Косачев: в США начинают понимать, что кризис на Украине затянулся из-за позиции Вашингтона
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.
Американские конгрессмены начинают понимать, что затягивание конфликта на Украине связано не с позицией Киева, а с Вашингтоном, заявил
вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Письмо тридцати американских конгрессменов президенту Байдену с призывом начать переговоры с Россией
по Украине на этом этапе вряд ли будет иметь практические последствия: как ни крути, но это меньшинство, а не большинство в рамках только одной палаты конгресса и даже только одной фракции", - написал сенатор в своем Telegram
-канале.
Однако в этом демарше есть два примечательных обстоятельства, полагает он.
"Первое - по Фрейду. В сознании американских законодателей явно оформляется понимание того очевидного факта, что затягивание конфликта на Украине связано не с позицией Киева. Оно связано с позицией Вашингтона. И если конфликт как-то прекращать, то танцевать придется от печки. Уже неплохо", - написал Косачев.
Кроме того, речь идет именно о конгрессменах от правящей Демократической партии, от фракции большинства, несущей вместе со своим президентом всю полноту ответственности за нынешний украинский курс Вашингтона, подчеркнул он.
"И в этом вижу наступающее в американских элитах осознание того, что самоприсвоенное США
право вершить судьбы мира не освобождает от ответственности за содеянное", - отметил политик.
Или, как в свое время метко заметил американский дипломат и политик Дуайт Морроу, "партия, которая объявляет своей заслугой дождь, не должна удивляться, когда ее обвиняют в засухе".
"Наступает время собирать камни?" - заключил парламентарий.