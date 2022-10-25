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В США осознают истинную причину кризиса на Украине, заявил Косачев - РИА Новости, 25.10.2022
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В США осознают истинную причину кризиса на Украине, заявил Косачев
В США осознают истинную причину кризиса на Украине, заявил Косачев - РИА Новости, 25.10.2022
В США осознают истинную причину кризиса на Украине, заявил Косачев
Американские конгрессмены начинают понимать, что затягивание конфликта на Украине связано не с позицией Киева, а с Вашингтоном, заявил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:33
2022-10-25T10:33
в мире
константин косачев
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Американские конгрессмены начинают понимать, что затягивание конфликта на Украине связано не с позицией Киева, а с Вашингтоном, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Письмо тридцати американских конгрессменов президенту Байдену с призывом начать переговоры с Россией по Украине на этом этапе вряд ли будет иметь практические последствия: как ни крути, но это меньшинство, а не большинство в рамках только одной палаты конгресса и даже только одной фракции", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Однако в этом демарше есть два примечательных обстоятельства, полагает он."Первое - по Фрейду. В сознании американских законодателей явно оформляется понимание того очевидного факта, что затягивание конфликта на Украине связано не с позицией Киева. Оно связано с позицией Вашингтона. И если конфликт как-то прекращать, то танцевать придется от печки. Уже неплохо", - написал Косачев.Кроме того, речь идет именно о конгрессменах от правящей Демократической партии, от фракции большинства, несущей вместе со своим президентом всю полноту ответственности за нынешний украинский курс Вашингтона, подчеркнул он."И в этом вижу наступающее в американских элитах осознание того, что самоприсвоенное США право вершить судьбы мира не освобождает от ответственности за содеянное", - отметил политик.Или, как в свое время метко заметил американский дипломат и политик Дуайт Морроу, "партия, которая объявляет своей заслугой дождь, не должна удивляться, когда ее обвиняют в засухе"."Наступает время собирать камни?" - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20221020/trass-1825457190.html
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в мире, константин косачев, украина, киев, совет федерации рф, сша
В мире, Константин Косачев, Украина, Киев, Совет Федерации РФ, США
10:33 25.10.2022
 
В США осознают истинную причину кризиса на Украине, заявил Косачев

Косачев: в США начинают понимать, что кризис на Украине затянулся из-за позиции Вашингтона

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Американские конгрессмены начинают понимать, что затягивание конфликта на Украине связано не с позицией Киева, а с Вашингтоном, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Письмо тридцати американских конгрессменов президенту Байдену с призывом начать переговоры с Россией по Украине на этом этапе вряд ли будет иметь практические последствия: как ни крути, но это меньшинство, а не большинство в рамках только одной палаты конгресса и даже только одной фракции", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
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Однако в этом демарше есть два примечательных обстоятельства, полагает он.
"Первое - по Фрейду. В сознании американских законодателей явно оформляется понимание того очевидного факта, что затягивание конфликта на Украине связано не с позицией Киева. Оно связано с позицией Вашингтона. И если конфликт как-то прекращать, то танцевать придется от печки. Уже неплохо", - написал Косачев.
Кроме того, речь идет именно о конгрессменах от правящей Демократической партии, от фракции большинства, несущей вместе со своим президентом всю полноту ответственности за нынешний украинский курс Вашингтона, подчеркнул он.
"И в этом вижу наступающее в американских элитах осознание того, что самоприсвоенное США право вершить судьбы мира не освобождает от ответственности за содеянное", - отметил политик.
Или, как в свое время метко заметил американский дипломат и политик Дуайт Морроу, "партия, которая объявляет своей заслугой дождь, не должна удивляться, когда ее обвиняют в засухе".
"Наступает время собирать камни?" - заключил парламентарий.
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