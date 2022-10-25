09:52 25.10.2022 (обновлено: 11:25 25.10.2022)
В Китае объяснили, как доллар разбился о Россию
"Хуаньцю Шибао": экономическая война Запада против России ведет к краху доллара
Американский доллар. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Экономическая война США и Европы против России подорвала доверие мира к американскому доллару, пишет китайская газета "Хуаньцю Шибао".
По мнению автора статьи Ляо Чжэнжуна, Запад способствует политизации международного сотрудничества и превращению торгово-экономических связей в оружие.
"Вашингтон и Брюссель используют традиционное доминирующее положение в финансовой системе для одностороннего введения санкций и с помощью угроз заставляют остальных принять свою точку зрения. Администрация президента Джо Байдена пытается создать политизированный торговый блок, целью которого будет сохранение гегемонии США. Тем самым она отказывается от концепции многосторонности и отвергает принципы свободной торговли", — говорится в публикации.
Однако, как отмечает обозреватель, все попытки западных стран создать новый экономический порядок без учета голоса России обречены на провал.
"Соединенные Штаты и Европа отключили крупные российские финансовые учреждения от SWIFT, заморозили валютные резервы России и даже строили планы по их конфискации, подорвав доверие к доллару и международной финансовой системе, ориентированной на Вашингтон. Подобные действия подтолкнули все страны к поиску альтернативных валютных решений, и в будущем это окажет глубокое влияние на гегемонию американской валюты", — спрогнозировали в издании.
20 октября, 08:00Американской гегемонии приходит конец: каким будет новый мир
Причиной столь агрессивной санкционной политики автор называет разочарование западных стран в процессе глобализации, что способствовало быстрому росту развивающихся экономик и подрыву прежней структуры власти.
"Для США и ЕС гибридная война на Украине перешла к экономическим санкциям и сдерживанию Москвы — все для того, чтобы способствовать дальнейшему расширению НАТО и экспансии на Восток. Они используют антироссийский альянс для создания единого фронта против России и Китая", — заключили в "Хуаньцю шибао".
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
23 октября, 08:00США принуждают Европу к самоубийству