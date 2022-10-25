https://ria.ru/20221025/ssha-1826438405.html

В Китае объяснили, как доллар разбился о Россию

В Китае объяснили, как доллар разбился о Россию - РИА Новости, 25.10.2022

В Китае объяснили, как доллар разбился о Россию

Экономическая война США и Европы против России подорвала доверие мира к американскому доллару, пишет китайская газета "Хуаньцю Шибао". РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:52

2022-10-25T09:52

2022-10-25T11:25

джо байден

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евросоюз

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Экономическая война США и Европы против России подорвала доверие мира к американскому доллару, пишет китайская газета "Хуаньцю Шибао".По мнению автора статьи Ляо Чжэнжуна, Запад способствует политизации международного сотрудничества и превращению торгово-экономических связей в оружие."Вашингтон и Брюссель используют традиционное доминирующее положение в финансовой системе для одностороннего введения санкций и с помощью угроз заставляют остальных принять свою точку зрения. Администрация президента Джо Байдена пытается создать политизированный торговый блок, целью которого будет сохранение гегемонии США. Тем самым она отказывается от концепции многосторонности и отвергает принципы свободной торговли", — говорится в публикации.Однако, как отмечает обозреватель, все попытки западных стран создать новый экономический порядок без учета голоса России обречены на провал."Соединенные Штаты и Европа отключили крупные российские финансовые учреждения от SWIFT, заморозили валютные резервы России и даже строили планы по их конфискации, подорвав доверие к доллару и международной финансовой системе, ориентированной на Вашингтон. Подобные действия подтолкнули все страны к поиску альтернативных валютных решений, и в будущем это окажет глубокое влияние на гегемонию американской валюты", — спрогнозировали в издании.Причиной столь агрессивной санкционной политики автор называет разочарование западных стран в процессе глобализации, что способствовало быстрому росту развивающихся экономик и подрыву прежней структуры власти."Для США и ЕС гибридная война на Украине перешла к экономическим санкциям и сдерживанию Москвы — все для того, чтобы способствовать дальнейшему расширению НАТО и экспансии на Восток. Они используют антироссийский альянс для создания единого фронта против России и Китая", — заключили в "Хуаньцю шибао".После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html

https://ria.ru/20221023/ssha-1825935404.html

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сша

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

джо байден, владимир путин, россия, сша, европа, swift, евросоюз, нато, политика, санкции в отношении россии