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В Китае объяснили, как доллар разбился о Россию - РИА Новости, 25.10.2022
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В Китае объяснили, как доллар разбился о Россию
В Китае объяснили, как доллар разбился о Россию - РИА Новости, 25.10.2022
В Китае объяснили, как доллар разбился о Россию
Экономическая война США и Европы против России подорвала доверие мира к американскому доллару, пишет китайская газета "Хуаньцю Шибао". РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:52
2022-10-25T11:25
джо байден
владимир путин
россия
сша
европа
swift
евросоюз
нато
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Экономическая война США и Европы против России подорвала доверие мира к американскому доллару, пишет китайская газета "Хуаньцю Шибао".По мнению автора статьи Ляо Чжэнжуна, Запад способствует политизации международного сотрудничества и превращению торгово-экономических связей в оружие."Вашингтон и Брюссель используют традиционное доминирующее положение в финансовой системе для одностороннего введения санкций и с помощью угроз заставляют остальных принять свою точку зрения. Администрация президента Джо Байдена пытается создать политизированный торговый блок, целью которого будет сохранение гегемонии США. Тем самым она отказывается от концепции многосторонности и отвергает принципы свободной торговли", — говорится в публикации.Однако, как отмечает обозреватель, все попытки западных стран создать новый экономический порядок без учета голоса России обречены на провал."Соединенные Штаты и Европа отключили крупные российские финансовые учреждения от SWIFT, заморозили валютные резервы России и даже строили планы по их конфискации, подорвав доверие к доллару и международной финансовой системе, ориентированной на Вашингтон. Подобные действия подтолкнули все страны к поиску альтернативных валютных решений, и в будущем это окажет глубокое влияние на гегемонию американской валюты", — спрогнозировали в издании.Причиной столь агрессивной санкционной политики автор называет разочарование западных стран в процессе глобализации, что способствовало быстрому росту развивающихся экономик и подрыву прежней структуры власти."Для США и ЕС гибридная война на Украине перешла к экономическим санкциям и сдерживанию Москвы — все для того, чтобы способствовать дальнейшему расширению НАТО и экспансии на Восток. Они используют антироссийский альянс для создания единого фронта против России и Китая", — заключили в "Хуаньцю шибао".После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html
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джо байден, владимир путин, россия, сша, европа, swift, евросоюз, нато, политика, санкции в отношении россии
Джо Байден, Владимир Путин, Россия, США, Европа, SWIFT, Евросоюз, НАТО, Политика, Санкции в отношении России
09:52 25.10.2022 (обновлено: 11:25 25.10.2022)
 
В Китае объяснили, как доллар разбился о Россию

"Хуаньцю Шибао": экономическая война Запада против России ведет к краху доллара

© Фото : Pexels/Vladislav ReshetnyakАмериканский доллар
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : Pexels/Vladislav Reshetnyak
Американский доллар. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Экономическая война США и Европы против России подорвала доверие мира к американскому доллару, пишет китайская газета "Хуаньцю Шибао".
По мнению автора статьи Ляо Чжэнжуна, Запад способствует политизации международного сотрудничества и превращению торгово-экономических связей в оружие.
"Вашингтон и Брюссель используют традиционное доминирующее положение в финансовой системе для одностороннего введения санкций и с помощью угроз заставляют остальных принять свою точку зрения. Администрация президента Джо Байдена пытается создать политизированный торговый блок, целью которого будет сохранение гегемонии США. Тем самым она отказывается от концепции многосторонности и отвергает принципы свободной торговли", — говорится в публикации.
Однако, как отмечает обозреватель, все попытки западных стран создать новый экономический порядок без учета голоса России обречены на провал.
"Соединенные Штаты и Европа отключили крупные российские финансовые учреждения от SWIFT, заморозили валютные резервы России и даже строили планы по их конфискации, подорвав доверие к доллару и международной финансовой системе, ориентированной на Вашингтон. Подобные действия подтолкнули все страны к поиску альтернативных валютных решений, и в будущем это окажет глубокое влияние на гегемонию американской валюты", — спрогнозировали в издании.
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Причиной столь агрессивной санкционной политики автор называет разочарование западных стран в процессе глобализации, что способствовало быстрому росту развивающихся экономик и подрыву прежней структуры власти.
"Для США и ЕС гибридная война на Украине перешла к экономическим санкциям и сдерживанию Москвы — все для того, чтобы способствовать дальнейшему расширению НАТО и экспансии на Восток. Они используют антироссийский альянс для создания единого фронта против России и Китая", — заключили в "Хуаньцю шибао".
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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