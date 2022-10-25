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Все денежные довольствия для участников спецоперации доведены до Минобороны
Все денежные довольствия для участников спецоперации доведены до Минобороны - РИА Новости, 25.10.2022
Все денежные довольствия для участников спецоперации доведены до Минобороны
Все средства на денежное довольствие участникам спецоперации доведены до Минобороны РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:30
2022-10-25T17:30
2022-10-25T17:41
специальная военная операция на украине
россия
михаил мишустин
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Все средства на денежное довольствие участникам спецоперации доведены до Минобороны РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч. Также предусмотрены повышенные оклады в соответствии с званием. И все средства своевременно доведены до министерства обороны. Мы держим это на контроле, ведётся мониторинг, как осуществляются такие выплаты. Этим в рамках рабочей группы занимаются министерство финансов совместно с министерством обороны", - сказал Мишустин на совещании президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Он добавил, что также продолжится информирование граждан о федеральных и региональных мерах поддержки.
https://ria.ru/20221025/pensii-1826412392.html
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россия, михаил мишустин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Мишустин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
17:30 25.10.2022 (обновлено: 17:41 25.10.2022)
Все денежные довольствия для участников спецоперации доведены до Минобороны
Мишустин: все средства на денежное довольствие участникам СВО доведены до Минобороны