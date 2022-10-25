https://ria.ru/20221025/sredstva-1826686581.html
ЕР призвала выделить допсредства для пациентов с коронарной болезнью сердца
ЕР призвала выделить допсредства для пациентов с коронарной болезнью сердца - РИА Новости, 25.10.2022
ЕР призвала выделить допсредства для пациентов с коронарной болезнью сердца
"Единая Россия" предлагает выделить дополнительные средства из бюджета на лекарства для больных ишемической болезнью сердца, препараты необходимы около 295... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:34
2022-10-25T16:34
2022-10-25T16:34
общество
здоровье - общество
денис проценко
коммунарка (москва)
россия
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9239f413063c691e95dd5f26f2c0b01e.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает выделить дополнительные средства из бюджета на лекарства для больных ишемической болезнью сердца, препараты необходимы около 295 тысячам граждан, сообщил глава комиссии Генсовета ЕР по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на заседании программной комиссии партии.Заседание посвящено финансированию положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы."Обеспечение этой группы пациентов до 2025 года позволило бы спасти 32 тысячи жизней. По имеющимся оценкам потребность в финансировании на эти цели составляет около 10 миллиардов рублей. Минздрав России нас поддержал, но средства на данный момент не выделены", - цитируют Проценко в Telegram-канале "Единой России".Также в сообщении указано, что на модернизацию и развитие первичного звена здравоохранения в 2023-2024 годах предлагается выделять по 90 миллиардов рублей ежегодно, а в 2025 году – 133,3 миллиарда рублей.В свою очередь Проценко отметил, что планируется создать 934 новых ФАПа, на эти цели в 2023 году предусмотрено 6 миллиардов рублей. На капремонт более 2 тысяч медицинских учреждений первичного звена заложено 18,1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20221020/zakon-1825376885.html
коммунарка (москва)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_176:225:2607:2048_1920x0_80_0_0_a164feabada2b10d3f1bccff94f3fe35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, денис проценко, коммунарка (москва), россия, единая россия
Общество, Здоровье - Общество, Денис Проценко, Коммунарка (Москва), Россия, Единая Россия
ЕР призвала выделить допсредства для пациентов с коронарной болезнью сердца
ЕР предложила выделить допсредства на лекарства пациентам с ишемической болезнью сердца