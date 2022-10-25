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ЕР призвала выделить допсредства для пациентов с коронарной болезнью сердца - РИА Новости, 25.10.2022
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ЕР призвала выделить допсредства для пациентов с коронарной болезнью сердца
ЕР призвала выделить допсредства для пациентов с коронарной болезнью сердца - РИА Новости, 25.10.2022
ЕР призвала выделить допсредства для пациентов с коронарной болезнью сердца
"Единая Россия" предлагает выделить дополнительные средства из бюджета на лекарства для больных ишемической болезнью сердца, препараты необходимы около 295... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:34
2022-10-25T16:34
общество
здоровье - общество
денис проценко
коммунарка (москва)
россия
единая россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает выделить дополнительные средства из бюджета на лекарства для больных ишемической болезнью сердца, препараты необходимы около 295 тысячам граждан, сообщил глава комиссии Генсовета ЕР по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на заседании программной комиссии партии.Заседание посвящено финансированию положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы."Обеспечение этой группы пациентов до 2025 года позволило бы спасти 32 тысячи жизней. По имеющимся оценкам потребность в финансировании на эти цели составляет около 10 миллиардов рублей. Минздрав России нас поддержал, но средства на данный момент не выделены", - цитируют Проценко в Telegram-канале "Единой России".Также в сообщении указано, что на модернизацию и развитие первичного звена здравоохранения в 2023-2024 годах предлагается выделять по 90 миллиардов рублей ежегодно, а в 2025 году – 133,3 миллиарда рублей.В свою очередь Проценко отметил, что планируется создать 934 новых ФАПа, на эти цели в 2023 году предусмотрено 6 миллиардов рублей. На капремонт более 2 тысяч медицинских учреждений первичного звена заложено 18,1 миллиарда рублей.
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общество, здоровье - общество, денис проценко, коммунарка (москва), россия, единая россия
Общество, Здоровье - Общество, Денис Проценко, Коммунарка (Москва), Россия, Единая Россия
16:34 25.10.2022
 
ЕР призвала выделить допсредства для пациентов с коронарной болезнью сердца

ЕР предложила выделить допсредства на лекарства пациентам с ишемической болезнью сердца

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает выделить дополнительные средства из бюджета на лекарства для больных ишемической болезнью сердца, препараты необходимы около 295 тысячам граждан, сообщил глава комиссии Генсовета ЕР по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на заседании программной комиссии партии.
Заседание посвящено финансированию положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы.
"Обеспечение этой группы пациентов до 2025 года позволило бы спасти 32 тысячи жизней. По имеющимся оценкам потребность в финансировании на эти цели составляет около 10 миллиардов рублей. Минздрав России нас поддержал, но средства на данный момент не выделены", - цитируют Проценко в Telegram-канале "Единой России".
Также в сообщении указано, что на модернизацию и развитие первичного звена здравоохранения в 2023-2024 годах предлагается выделять по 90 миллиардов рублей ежегодно, а в 2025 году – 133,3 миллиарда рублей.
В свою очередь Проценко отметил, что планируется создать 934 новых ФАПа, на эти цели в 2023 году предусмотрено 6 миллиардов рублей. На капремонт более 2 тысяч медицинских учреждений первичного звена заложено 18,1 миллиарда рублей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 14:36
Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоДенис ПроценкоКоммунарка (Москва)РоссияЕдиная Россия
 
 
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