https://ria.ru/20221025/spetsoperatsiya-1826727178.html

Путин: снаряжение для участников спецоперации должно быть удобным

Путин: снаряжение для участников спецоперации должно быть удобным - РИА Новости, 25.10.2022

Путин: снаряжение для участников спецоперации должно быть удобным

Снаряжение, спецсредства и оборудование для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным, эффективным и... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:59

2022-10-25T17:59

2022-10-25T17:59

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Снаряжение, спецсредства и оборудование для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным, эффективным и современным, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.По его словам, в работе нельзя исходить только из установленных ранее нормативов, они могли уже устареть, так как создавались в других условиях, нужно ориентироваться на реальные потребности, на реальную ситуацию."В снаряжении, что касается непосредственно специальной военной операции, снаряжение, специальные средства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными. И по каждому направлению должен быть определен четкий и конкретный план работы", - отметил Путин.

https://ria.ru/20221025/spetsoperatsiya-1826719499.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф