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Путин: снаряжение для участников спецоперации должно быть удобным - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/spetsoperatsiya-1826727178.html
Путин: снаряжение для участников спецоперации должно быть удобным
Путин: снаряжение для участников спецоперации должно быть удобным - РИА Новости, 25.10.2022
Путин: снаряжение для участников спецоперации должно быть удобным
Снаряжение, спецсредства и оборудование для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным, эффективным и... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:59
2022-10-25T17:59
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Снаряжение, спецсредства и оборудование для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным, эффективным и современным, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.По его словам, в работе нельзя исходить только из установленных ранее нормативов, они могли уже устареть, так как создавались в других условиях, нужно ориентироваться на реальные потребности, на реальную ситуацию."В снаряжении, что касается непосредственно специальной военной операции, снаряжение, специальные средства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными. И по каждому направлению должен быть определен четкий и конкретный план работы", - отметил Путин.
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безопасность, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
17:59 25.10.2022
 
Путин: снаряжение для участников спецоперации должно быть удобным

Президент Путин: снаряжение для участников спецоперации должно быть удобным и современным

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Снаряжение, спецсредства и оборудование для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным, эффективным и современным, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
По его словам, в работе нельзя исходить только из установленных ранее нормативов, они могли уже устареть, так как создавались в других условиях, нужно ориентироваться на реальные потребности, на реальную ситуацию.
"В снаряжении, что касается непосредственно специальной военной операции, снаряжение, специальные средства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными. И по каждому направлению должен быть определен четкий и конкретный план работы", - отметил Путин.
Военнослужащие ВС РФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
17:42Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссияЧастичная мобилизация в РоссииВооруженные силы РФ
 
 
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