https://ria.ru/20221025/spetsoperatsiya-1826719499.html

Путин: производители для нужд спецоперации должны получать обратную связь

Путин: производители для нужд спецоперации должны получать обратную связь - РИА Новости, 25.10.2022

Путин: производители для нужд спецоперации должны получать обратную связь

Производители для нужд специальной военной операции должны получать обратную связь от тех, для кого они работают, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:42

2022-10-25T17:42

2022-10-25T18:16

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Производители для нужд специальной военной операции должны получать обратную связь от тех, для кого они работают, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Он отметил, что снаряжение, специальные средства, другое специальное оборудование для участников СВО должны быть современными, удобными и эффективными.Он отметил, что это касается не только предприятий, но и их руководителей, специалистов и членов координационного совета.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф