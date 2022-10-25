https://ria.ru/20221025/spetsoperatsiya-1826719499.html
Путин: производители для нужд спецоперации должны получать обратную связь
Путин: производители для нужд спецоперации должны получать обратную связь - РИА Новости, 25.10.2022
Путин: производители для нужд спецоперации должны получать обратную связь
Производители для нужд специальной военной операции должны получать обратную связь от тех, для кого они работают, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:42
2022-10-25T17:42
2022-10-25T18:16
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Производители для нужд специальной военной операции должны получать обратную связь от тех, для кого они работают, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Он отметил, что снаряжение, специальные средства, другое специальное оборудование для участников СВО должны быть современными, удобными и эффективными.Он отметил, что это касается не только предприятий, но и их руководителей, специалистов и членов координационного совета.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
17:42 25.10.2022 (обновлено: 18:16 25.10.2022)
Путин: производители для нужд спецоперации должны получать обратную связь
Путин заявил о важности обратной связи военных с производителями для нужд спецоперации
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Производители для нужд специальной военной операции должны получать обратную связь от тех, для кого они работают, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
Он отметил, что снаряжение, специальные средства, другое специальное оборудование для участников СВО должны быть современными, удобными и эффективными.
"Кстати говоря, и производители должны, многие делают это, я знаю, непосредственно на месте получать обратную связь с тем, что они делают и какой эффект это оказывает на реальную жизнь в той или иной сфере. Нужно знать мнение тех, для кого работают наши заводы и конструкторские бюро", - заявил Путин.
Он отметил, что это касается не только предприятий, но и их руководителей, специалистов и членов координационного совета.