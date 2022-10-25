https://ria.ru/20221025/spetsoperatsiya-1826715322.html
На необходимое обмундирование для участников спецоперации выделили средства
На необходимое обмундирование для участников спецоперации выделили средства - РИА Новости, 25.10.2022
На необходимое обмундирование для участников спецоперации выделили средства
Правительством РФ оперативно выделены все средства на закупку необходимого обмундирования для участников специальной военной операции, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:34
2022-10-25T17:34
2022-10-25T17:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил мишустин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительством РФ оперативно выделены все средства на закупку необходимого обмундирования для участников специальной военной операции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, михаил мишустин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Михаил Мишустин, Вооруженные силы РФ
17:34 25.10.2022 (обновлено: 17:36 25.10.2022)
На необходимое обмундирование для участников спецоперации выделили средства
Мишустин: для участников спецоперации выделили средства на все необходимое обмундирование