https://ria.ru/20221025/spetsoperatsiya-1826715322.html

На необходимое обмундирование для участников спецоперации выделили средства

На необходимое обмундирование для участников спецоперации выделили средства - РИА Новости, 25.10.2022

На необходимое обмундирование для участников спецоперации выделили средства

Правительством РФ оперативно выделены все средства на закупку необходимого обмундирования для участников специальной военной операции, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:34

2022-10-25T17:34

2022-10-25T17:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

михаил мишустин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительством РФ оперативно выделены все средства на закупку необходимого обмундирования для участников специальной военной операции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, михаил мишустин, вооруженные силы рф