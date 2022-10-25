https://ria.ru/20221025/spetsoperatsiya-1826617009.html

Российские военные отбили все атаки ВСУ в Херсонской области

Российские военные отбили все атаки ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 25.10.2022

Российские военные отбили все атаки ВСУ в Херсонской области

Российские вооруженные силы отбили все атаки украинских войск в Херсонской области, уничтожив за сутки до 130 военнослужащих противника, сообщило Минобороны в... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:48

2022-10-25T13:48

2022-10-25T15:59

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

николаев (украина)

кривой рог

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российские вооруженные силы отбили все атаки украинских войск в Херсонской области, уничтожив за сутки до 130 военнослужащих противника, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 25 октября.На Купянском направлении ВСУ атаковали российские позиции на узком фронте силами батальонной тактической группы в районе Куземовки. Артиллерия отбросила противника на исходные позиции, уничтожены более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа."На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль", — добавили в Минобороны.Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления ВСУ в Харьковской и Николаевской областях, а также в ДНР, стоянку вертолетов, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 182 районах.Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Калуга Николаевской области.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221025/kremennaya-1826619318.html

николаев (украина)

кривой рог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, николаев (украина), кривой рог