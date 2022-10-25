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Российские военные отбили все атаки ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/spetsoperatsiya-1826617009.html
Российские военные отбили все атаки ВСУ в Херсонской области
Российские военные отбили все атаки ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 25.10.2022
Российские военные отбили все атаки ВСУ в Херсонской области
Российские вооруженные силы отбили все атаки украинских войск в Херсонской области, уничтожив за сутки до 130 военнослужащих противника, сообщило Минобороны в... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:48
2022-10-25T15:59
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
николаев (украина)
кривой рог
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российские вооруженные силы отбили все атаки украинских войск в Херсонской области, уничтожив за сутки до 130 военнослужащих противника, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 25 октября.На Купянском направлении ВСУ атаковали российские позиции на узком фронте силами батальонной тактической группы в районе Куземовки. Артиллерия отбросила противника на исходные позиции, уничтожены более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа."На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль", — добавили в Минобороны.Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления ВСУ в Харьковской и Николаевской областях, а также в ДНР, стоянку вертолетов, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 182 районах.Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Калуга Николаевской области.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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безопасность, вооруженные силы рф, николаев (украина), кривой рог
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Николаев (Украина), Кривой Рог
13:48 25.10.2022 (обновлено: 15:59 25.10.2022)
 
Российские военные отбили все атаки ВСУ в Херсонской области

Минобороны России: все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении были отражены

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российские вооруженные силы отбили все атаки украинских войск в Херсонской области, уничтожив за сутки до 130 военнослужащих противника, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 25 октября.
"На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей", — говорится в документе.
На Купянском направлении ВСУ атаковали российские позиции на узком фронте силами батальонной тактической группы в районе Куземовки. Артиллерия отбросила противника на исходные позиции, уничтожены более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.
"На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль", — добавили в Минобороны.
Работа расчета артиллерии ВС России - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
13:52Специальная военная операция на Украине
Российская армия нанесла ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления ВСУ в Харьковской и Николаевской областях, а также в ДНР, стоянку вертолетов, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 182 районах.
Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Калуга Николаевской области.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФНиколаев (Украина)Кривой Рог
 
 
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