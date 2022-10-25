Рейтинг@Mail.ru
Западные политики в высказываниях о России судят по себе, заявили в Совфеде - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/sovfed-1826471438.html
Западные политики в высказываниях о России судят по себе, заявили в Совфеде
Западные политики в высказываниях о России судят по себе, заявили в Совфеде - РИА Новости, 25.10.2022
Западные политики в высказываниях о России судят по себе, заявили в Совфеде
Западные политики, допуская высказывания о России, представляют свое видение ситуации, судят по себе, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:31
2022-10-25T11:32
в мире
сергей цеков
йенс столтенберг
россия
сирия
киев
нато
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Западные политики, допуская высказывания о России, представляют свое видение ситуации, судят по себе, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга.В интервью СМИ Столтенберг отметил, что у альянса вызывает озабоченность "часть схемы, которую мы раньше уже видели от России", - якобы РФ обвиняет других в том, что она собирается сделать сама."Они ориентируются на свои действия, судят по себе", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что у западных стран, у НАТО нет ни одного доказательства наших якобы противоправных действий. Наоборот, "то, что они говорят, регулярно и происходит", добавил Цеков.Предупреждения России о возможных провокациях "спасают жизни людей, в том числе и от применения оружия массового уничтожения", подчеркнул законодатель.Он напомнил, что подобная ситуация была с попыткой западных стран применить химическое оружие в Сирии.Ранее Россия заявила о том, что Киев готовит провокацию с использованием "грязной" бомбы.
https://ria.ru/20220519/zapad-1789562310.html
https://ria.ru/20221024/sunak-1826337169.html
россия
сирия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей цеков, йенс столтенберг, россия, сирия, киев, нато, совет федерации рф
В мире, Сергей Цеков, Йенс Столтенберг, Россия, Сирия, Киев, НАТО, Совет Федерации РФ
11:31 25.10.2022 (обновлено: 11:32 25.10.2022)
 
Западные политики в высказываниях о России судят по себе, заявили в Совфеде

Сенатор Цеков: западные политики в высказываниях о России судят по своему видению ситуации

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Западные политики, допуская высказывания о России, представляют свое видение ситуации, судят по себе, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга.
В интервью СМИ Столтенберг отметил, что у альянса вызывает озабоченность "часть схемы, которую мы раньше уже видели от России", - якобы РФ обвиняет других в том, что она собирается сделать сама.
Сенатор Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 18:36
В Совфеде призвали быть готовыми к продолжению противостояния с Западом
"Они ориентируются на свои действия, судят по себе", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что у западных стран, у НАТО нет ни одного доказательства наших якобы противоправных действий. Наоборот, "то, что они говорят, регулярно и происходит", добавил Цеков.
Предупреждения России о возможных провокациях "спасают жизни людей, в том числе и от применения оружия массового уничтожения", подчеркнул законодатель.
Он напомнил, что подобная ситуация была с попыткой западных стран применить химическое оружие в Сирии.
Ранее Россия заявила о том, что Киев готовит провокацию с использованием "грязной" бомбы.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 17:00
В Совфеде не исключили конструктивных отношений с Лондоном при Сунаке
 
В миреСергей ЦековЙенс СтолтенбергРоссияСирияКиевНАТОСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала