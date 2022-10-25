https://ria.ru/20221025/sovfed-1826471438.html

Западные политики в высказываниях о России судят по себе, заявили в Совфеде

Западные политики в высказываниях о России судят по себе, заявили в Совфеде - РИА Новости, 25.10.2022

Западные политики в высказываниях о России судят по себе, заявили в Совфеде

Западные политики, допуская высказывания о России, представляют свое видение ситуации, судят по себе, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:31

2022-10-25T11:31

2022-10-25T11:32

в мире

сергей цеков

йенс столтенберг

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сирия

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нато

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Западные политики, допуская высказывания о России, представляют свое видение ситуации, судят по себе, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга.В интервью СМИ Столтенберг отметил, что у альянса вызывает озабоченность "часть схемы, которую мы раньше уже видели от России", - якобы РФ обвиняет других в том, что она собирается сделать сама."Они ориентируются на свои действия, судят по себе", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что у западных стран, у НАТО нет ни одного доказательства наших якобы противоправных действий. Наоборот, "то, что они говорят, регулярно и происходит", добавил Цеков.Предупреждения России о возможных провокациях "спасают жизни людей, в том числе и от применения оружия массового уничтожения", подчеркнул законодатель.Он напомнил, что подобная ситуация была с попыткой западных стран применить химическое оружие в Сирии.Ранее Россия заявила о том, что Киев готовит провокацию с использованием "грязной" бомбы.

https://ria.ru/20220519/zapad-1789562310.html

https://ria.ru/20221024/sunak-1826337169.html

россия

сирия

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в мире, сергей цеков, йенс столтенберг, россия, сирия, киев, нато, совет федерации рф