https://ria.ru/20221025/sovet-1826717821.html

Путин призвал координационный совет к более высоким темпам работы

Путин призвал координационный совет к более высоким темпам работы - РИА Новости, 25.10.2022

Путин призвал координационный совет к более высоким темпам работы

Нужны более высокие темпы работы по всем направлениям и более реалистичная оценка ситуации в целом, заявил президент России Владимир Путин на совещании с... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:39

2022-10-25T17:39

2022-10-25T18:42

россия

безопасность

вооруженные силы рф

владимир путин

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Нужны более высокие темпы работы по всем направлениям и более реалистичная оценка ситуации в целом, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Он добавил, что необходимо добиться качественно нового результата."Недостаточно идти проторенной дорогой, об этом я уже несколько раз сказал, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей", — отметил президент.О создании координационного совета для обеспечения нужд спецоперации президент России Владимир Путин заявил на заседании Совбеза на прошлой неделе. Его работу возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Цель новой структуры — формирование целевого задания по всем ключевым направлениям, включая поставки оборудования и техники, проведению строительных работ, предоставлению транспорта. В состав органа вошли вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Госсовета.

https://ria.ru/20221025/putin-1826719260.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин