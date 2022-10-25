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Путин призвал координационный совет к более высоким темпам работы - РИА Новости, 25.10.2022
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Путин призвал координационный совет к более высоким темпам работы
Путин призвал координационный совет к более высоким темпам работы - РИА Новости, 25.10.2022
Путин призвал координационный совет к более высоким темпам работы
Нужны более высокие темпы работы по всем направлениям и более реалистичная оценка ситуации в целом, заявил президент России Владимир Путин на совещании с... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:39
2022-10-25T18:42
россия
безопасность
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Нужны более высокие темпы работы по всем направлениям и более реалистичная оценка ситуации в целом, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Он добавил, что необходимо добиться качественно нового результата."Недостаточно идти проторенной дорогой, об этом я уже несколько раз сказал, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей", — отметил президент.О создании координационного совета для обеспечения нужд спецоперации президент России Владимир Путин заявил на заседании Совбеза на прошлой неделе. Его работу возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Цель новой структуры — формирование целевого задания по всем ключевым направлениям, включая поставки оборудования и техники, проведению строительных работ, предоставлению транспорта. В состав органа вошли вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Госсовета.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин
Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин
17:39 25.10.2022 (обновлено: 18:42 25.10.2022)
 
Путин призвал координационный совет к более высоким темпам работы

Путин призвал координационный совет к более высоким темпам работы по всем направлениям

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Нужны более высокие темпы работы по всем направлениям и более реалистичная оценка ситуации в целом, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.

"Это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям", — уточнил глава государства.

Он добавил, что необходимо добиться качественно нового результата.
"Недостаточно идти проторенной дорогой, об этом я уже несколько раз сказал, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей", — отметил президент.
О создании координационного совета для обеспечения нужд спецоперации президент России Владимир Путин заявил на заседании Совбеза на прошлой неделе. Его работу возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Цель новой структуры — формирование целевого задания по всем ключевым направлениям, включая поставки оборудования и техники, проведению строительных работ, предоставлению транспорта. В состав органа вошли вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Госсовета.
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