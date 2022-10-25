https://ria.ru/20221025/sovet-1826717821.html
Путин призвал координационный совет к более высоким темпам работы
Путин призвал координационный совет к более высоким темпам работы - РИА Новости, 25.10.2022
Путин призвал координационный совет к более высоким темпам работы
Нужны более высокие темпы работы по всем направлениям и более реалистичная оценка ситуации в целом, заявил президент России Владимир Путин на совещании с... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:39
2022-10-25T17:39
2022-10-25T18:42
россия
безопасность
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Нужны более высокие темпы работы по всем направлениям и более реалистичная оценка ситуации в целом, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Он добавил, что необходимо добиться качественно нового результата."Недостаточно идти проторенной дорогой, об этом я уже несколько раз сказал, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей", — отметил президент.О создании координационного совета для обеспечения нужд спецоперации президент России Владимир Путин заявил на заседании Совбеза на прошлой неделе. Его работу возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Цель новой структуры — формирование целевого задания по всем ключевым направлениям, включая поставки оборудования и техники, проведению строительных работ, предоставлению транспорта. В состав органа вошли вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Госсовета.
https://ria.ru/20221025/putin-1826719260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин
Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин
17:39 25.10.2022 (обновлено: 18:42 25.10.2022)
Путин призвал координационный совет к более высоким темпам работы
Путин призвал координационный совет к более высоким темпам работы по всем направлениям
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Нужны более высокие темпы работы по всем направлениям и более реалистичная оценка ситуации в целом, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
"Это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям", — уточнил глава государства.
Он добавил, что необходимо добиться качественно нового результата.
"Недостаточно идти проторенной дорогой, об этом я уже несколько раз сказал, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей", — отметил президент.
О создании координационного совета для обеспечения нужд спецоперации президент России Владимир Путин заявил на заседании Совбеза на прошлой неделе. Его работу возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Цель новой структуры — формирование целевого задания по всем ключевым направлениям, включая поставки оборудования и техники, проведению строительных работ, предоставлению транспорта. В состав органа вошли вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Госсовета.