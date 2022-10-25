Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало работу ТОС "Солнцепек" в зоне спецоперации на Украине - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/solntsepek-1826599156.html
Минобороны показало работу ТОС "Солнцепек" в зоне спецоперации на Украине
Минобороны показало работу ТОС "Солнцепек" в зоне спецоперации на Украине - РИА Новости, 25.10.2022
Минобороны показало работу ТОС "Солнцепек" в зоне спецоперации на Украине
Минобороны опубликовало в Telegram-канале видеоролик, на котором запечатлена работа тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" в зоне специальной военной операции... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:03
2022-10-25T14:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
войска рхбз
тос-1а "солнцепек"
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826618133_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba4ee46ed23f356881e59d9e451496d6.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минобороны опубликовало в Telegram-канале видеоролик, на котором запечатлена работа тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" в зоне специальной военной операции на Украине.На записи можно видеть процесс заряжания самоходной установки, после чего она выезжает на огневые позиции. Затем следует залп и кадры взрывов на месте попадания снарядов. После этого установка быстро меняет позицию и перезаряжается от транспортно-заряжающей машины."Сегодня работала тяжелая огнеметная система "Солнцепек". По данным разведки, были получены координаты, по этим координатам мы выдвинулись на огневые позиции, отработали. Ну и, соответственно, после нас работы остается по минимуму", — говорит в видео начальник службы РХБЗ.В Минобороны уточнили, что удар наносился по району сосредоточения украинских военных.Залп 220-миллиметровых снарядов гарантированно уничтожает живую силу, легкобронированную технику, огневые средства и пункты управления противника, создает благоприятные условия для работы штурмовых групп, добавили в военном ведомстве.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221025/artilleriya-1826591627.html
https://ria.ru/20221017/minoborony-1824494156.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удары расчетов ТОС "Солнцепек" по району сосредоточения ВСУ
Удары расчетов ТОС "Солнцепек" по району сосредоточения ВСУ
2022-10-25T13:03
true
PT0M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826618133_6:0:1446:1080_1920x0_80_0_0_c4fdb7bd1c5f6508db31c3bb4bd569e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, войска рхбз, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Войска РХБЗ, ТОС-1А "Солнцепек", Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:03 25.10.2022 (обновлено: 14:10 25.10.2022)
 
Минобороны показало работу ТОС "Солнцепек" в зоне спецоперации на Украине

Минобороны показало удар огнеметной системы "Солнцепек" по району сосредоточения ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минобороны опубликовало в Telegram-канале видеоролик, на котором запечатлена работа тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" в зоне специальной военной операции на Украине.
На записи можно видеть процесс заряжания самоходной установки, после чего она выезжает на огневые позиции. Затем следует залп и кадры взрывов на месте попадания снарядов. После этого установка быстро меняет позицию и перезаряжается от транспортно-заряжающей машины.
Тяжело им нас найти – боец расчета самоходной артустановки Акация о ньюансах борьбы с ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
12:38Специальная военная операция на Украине
Военный рассказал о работе артиллеристов Северного флота в Донбассе
"Сегодня работала тяжелая огнеметная система "Солнцепек". По данным разведки, были получены координаты, по этим координатам мы выдвинулись на огневые позиции, отработали. Ну и, соответственно, после нас работы остается по минимуму", — говорит в видео начальник службы РХБЗ.
В Минобороны уточнили, что удар наносился по району сосредоточения украинских военных.
Залп 220-миллиметровых снарядов гарантированно уничтожает живую силу, легкобронированную технику, огневые средства и пункты управления противника, создает благоприятные условия для работы штурмовых групп, добавили в военном ведомстве.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Ураган в действии: кадры работы РСЗО в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 05:27
Минобороны показало работу "Урагана" во время спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВойска РХБЗТОС-1А "Солнцепек"Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала