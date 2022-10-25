https://ria.ru/20221025/solntsepek-1826599156.html
Минобороны показало работу ТОС "Солнцепек" в зоне спецоперации на Украине
Минобороны показало работу ТОС "Солнцепек" в зоне спецоперации на Украине - РИА Новости, 25.10.2022
Минобороны показало работу ТОС "Солнцепек" в зоне спецоперации на Украине
Минобороны опубликовало в Telegram-канале видеоролик, на котором запечатлена работа тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" в зоне специальной военной операции... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:03
2022-10-25T13:03
2022-10-25T14:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
войска рхбз
тос-1а "солнцепек"
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минобороны опубликовало в Telegram-канале видеоролик, на котором запечатлена работа тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" в зоне специальной военной операции на Украине.На записи можно видеть процесс заряжания самоходной установки, после чего она выезжает на огневые позиции. Затем следует залп и кадры взрывов на месте попадания снарядов. После этого установка быстро меняет позицию и перезаряжается от транспортно-заряжающей машины."Сегодня работала тяжелая огнеметная система "Солнцепек". По данным разведки, были получены координаты, по этим координатам мы выдвинулись на огневые позиции, отработали. Ну и, соответственно, после нас работы остается по минимуму", — говорит в видео начальник службы РХБЗ.В Минобороны уточнили, что удар наносился по району сосредоточения украинских военных.Залп 220-миллиметровых снарядов гарантированно уничтожает живую силу, легкобронированную технику, огневые средства и пункты управления противника, создает благоприятные условия для работы штурмовых групп, добавили в военном ведомстве.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221025/artilleriya-1826591627.html
https://ria.ru/20221017/minoborony-1824494156.html
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Удары расчетов ТОС "Солнцепек" по району сосредоточения ВСУ
Удары расчетов ТОС "Солнцепек" по району сосредоточения ВСУ
2022-10-25T13:03
true
PT0M53S
РИА Новости
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безопасность, россия, украина, войска рхбз, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Войска РХБЗ, ТОС-1А "Солнцепек", Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:03 25.10.2022 (обновлено: 14:10 25.10.2022)
Минобороны показало работу ТОС "Солнцепек" в зоне спецоперации на Украине
Минобороны показало удар огнеметной системы "Солнцепек" по району сосредоточения ВСУ