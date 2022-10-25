https://ria.ru/20221025/sochi-1826446633.html
В Сочи продолжаются поиски двух туристов, потерявшихся в горах
В Сочи продолжаются поиски двух туристов, потерявшихся в горах - РИА Новости, 25.10.2022
В Сочи продолжаются поиски двух туристов, потерявшихся в горах
Поиск заблудившихся туристов горах Сочи продолжается, группы спасателей увеличены, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:04
2022-10-25T11:04
2022-10-25T11:04
туризм
туризм
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туристы
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СОЧИ, 25 окт – РИА Новости. Поиск заблудившихся туристов горах Сочи продолжается, группы спасателей увеличены, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.Операция началась с понедельника. По данным отряда, к спасателям обратилась женщина, которая попросила найти 19-летнего сына – он не вернулся из похода в оговоренное время. Установлено, что туристы планировали отправиться в район хребта Иегош. По словам родителей, молодые люди обладают опытом походов, но, как рассказали в пресс-службе ЮРПСО, преодолеть путь в тот район за один день было бы невозможно – слишком сложный рельеф."На данный момент поисковые группы увеличены: одна работает в каньоне реки Чвижепсе, другая – в стороне хребта Иегош. Ситуация осложняется тем, что нет конкретного маршрута похода, это увеличивает площадь и время поиска", – рассказали в ведомстве.Там же уточнили, что связи с туристами сейчас нет.
https://ria.ru/20221024/turisty-1826349438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм, туристы
В Сочи продолжаются поиски двух туристов, потерявшихся в горах
Спасатели увеличили поисковые группы, чтобы найти двух туристов, потерявшихся в горах Сочи
СОЧИ, 25 окт – РИА Новости. Поиск заблудившихся туристов горах Сочи продолжается, группы спасателей увеличены, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Операция началась с понедельника. По данным отряда, к спасателям обратилась женщина, которая попросила найти 19-летнего сына – он не вернулся из похода в оговоренное время.
Установлено, что туристы планировали отправиться в район хребта Иегош. По словам родителей, молодые люди обладают опытом походов, но, как рассказали в пресс-службе ЮРПСО, преодолеть путь в тот район за один день было бы невозможно – слишком сложный рельеф.
"На данный момент поисковые группы увеличены: одна работает в каньоне реки Чвижепсе, другая – в стороне хребта Иегош. Ситуация осложняется тем, что нет конкретного маршрута похода, это увеличивает площадь и время поиска", – рассказали в ведомстве.
Там же уточнили, что связи с туристами сейчас нет.