https://ria.ru/20221025/sochi-1826446633.html

В Сочи продолжаются поиски двух туристов, потерявшихся в горах

В Сочи продолжаются поиски двух туристов, потерявшихся в горах - РИА Новости, 25.10.2022

В Сочи продолжаются поиски двух туристов, потерявшихся в горах

Поиск заблудившихся туристов горах Сочи продолжается, группы спасателей увеличены, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:04

2022-10-25T11:04

2022-10-25T11:04

туризм

туризм

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

туристы

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СОЧИ, 25 окт – РИА Новости. Поиск заблудившихся туристов горах Сочи продолжается, группы спасателей увеличены, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.Операция началась с понедельника. По данным отряда, к спасателям обратилась женщина, которая попросила найти 19-летнего сына – он не вернулся из похода в оговоренное время. Установлено, что туристы планировали отправиться в район хребта Иегош. По словам родителей, молодые люди обладают опытом походов, но, как рассказали в пресс-службе ЮРПСО, преодолеть путь в тот район за один день было бы невозможно – слишком сложный рельеф."На данный момент поисковые группы увеличены: одна работает в каньоне реки Чвижепсе, другая – в стороне хребта Иегош. Ситуация осложняется тем, что нет конкретного маршрута похода, это увеличивает площадь и время поиска", – рассказали в ведомстве.Там же уточнили, что связи с туристами сейчас нет.

https://ria.ru/20221024/turisty-1826349438.html

сочи

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы