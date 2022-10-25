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МВД ЛНР показало, как снайперы уничтожили украинский наблюдательный пункт - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/sniper-1826631502.html
МВД ЛНР показало, как снайперы уничтожили украинский наблюдательный пункт
МВД ЛНР показало, как снайперы уничтожили украинский наблюдательный пункт - РИА Новости, 25.10.2022
МВД ЛНР показало, как снайперы уничтожили украинский наблюдательный пункт
Группа снайперов МВД Луганской Народной Республики уничтожили огневую точку и стратегически важный наблюдательный пункт украинских силовиков в зоне проведения... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:29
2022-10-25T14:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
мвд лнр
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Группа снайперов МВД Луганской Народной Республики уничтожили огневую точку и стратегически важный наблюдательный пункт украинских силовиков в зоне проведения Специальной военной операции."В ходе проведения СВО группой снайперов оперативно-боевого тактического формирования МВД ЛНР уничтожена пулеметная огневая точка и стратегически важный наблюдательный пункт ВСУ", - рассказали РИА Новости в Центре общественных связей МВД ЛНР, не уточняя детали.Видео боевой работы снайперов опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.
https://ria.ru/20221025/kremennaya-1826619318.html
луганская народная республика
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Работа снайперов по ликвидации наблюдательного пункта ВСУ
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луганская народная республика, мвд лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, МВД ЛНР
14:29 25.10.2022 (обновлено: 14:33 25.10.2022)
 
МВД ЛНР показало, как снайперы уничтожили украинский наблюдательный пункт

МВД ЛНР показало кадры уничтожения снайперами украинского наблюдательного пункта

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Группа снайперов МВД Луганской Народной Республики уничтожили огневую точку и стратегически важный наблюдательный пункт украинских силовиков в зоне проведения Специальной военной операции.
"В ходе проведения СВО группой снайперов оперативно-боевого тактического формирования МВД ЛНР уничтожена пулеметная огневая точка и стратегически важный наблюдательный пункт ВСУ", - рассказали РИА Новости в Центре общественных связей МВД ЛНР, не уточняя детали.
Видео боевой работы снайперов опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.
Работа расчета артиллерии ВС России - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
13:52Специальная военная операция на Украине
Российская армия нанесла ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаМВД ЛНР
 
 
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