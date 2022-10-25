https://ria.ru/20221025/sniper-1826631502.html

МВД ЛНР показало, как снайперы уничтожили украинский наблюдательный пункт

МВД ЛНР показало, как снайперы уничтожили украинский наблюдательный пункт - РИА Новости, 25.10.2022

МВД ЛНР показало, как снайперы уничтожили украинский наблюдательный пункт

Группа снайперов МВД Луганской Народной Республики уничтожили огневую точку и стратегически важный наблюдательный пункт украинских силовиков в зоне проведения... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:29

2022-10-25T14:29

2022-10-25T14:33

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

мвд лнр

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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Группа снайперов МВД Луганской Народной Республики уничтожили огневую точку и стратегически важный наблюдательный пункт украинских силовиков в зоне проведения Специальной военной операции."В ходе проведения СВО группой снайперов оперативно-боевого тактического формирования МВД ЛНР уничтожена пулеметная огневая точка и стратегически важный наблюдательный пункт ВСУ", - рассказали РИА Новости в Центре общественных связей МВД ЛНР, не уточняя детали.Видео боевой работы снайперов опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

https://ria.ru/20221025/kremennaya-1826619318.html

луганская народная республика

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Работа снайперов по ликвидации наблюдательного пункта ВСУ Работа снайперов по ликвидации наблюдательного пункта ВСУ 2022-10-25T14:29 true PT0M19S

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луганская народная республика, мвд лнр