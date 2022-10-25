https://ria.ru/20221025/sng-1826486035.html

В СНГ заявили о необходимости объединить усилия в борьбе с киберугрозами

В СНГ заявили о необходимости объединить усилия в борьбе с киберугрозами - РИА Новости, 25.10.2022

В СНГ заявили о необходимости объединить усилия в борьбе с киберугрозами

Страны СНГ должны объединить усилия и выработать общие подходы в борьбе с кибермошенничеством, соответствующий документ необходимо подписать в ближайшее время,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:06

2022-10-25T12:06

2022-10-25T12:21

ильхом нематов

самарканд

снг

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технологии

кибербезопасность

кибератаки

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САМАРКАНД, 25 окт – РИА Новости. Страны СНГ должны объединить усилия и выработать общие подходы в борьбе с кибермошенничеством, соответствующий документ необходимо подписать в ближайшее время, заявил во вторник заместитель председателя исполкома СНГ Ильхом Нематов.В Самарканде во вторник проводится совместное 58-е заседание Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи (РСС) и 28-е заседание Координационного совета государств – участников СНГ по информатизации при РСС."Исполнительный комитет СНГ считает важным Совету в ближайшее время сосредоточить усилия на следующих направлениях… объединение усилий стран СНГ и выработка единых подходов по вопросам борьбы с мошенничеством, то есть фродом, на сетях электросвязи", - сказал Нематов, выступая на заседании.Он отметил, что с учетом прежних замечаний необходимо выйти на подписание соответствующего нормативно-правового документа в ближайшее время.Зампредседателя исполкома СНГ также считает одним из важных направлений работы РСС и координационного совета на ближайшую перспективу обеспечение реализации стратегии экономического сотрудничества СНГ на период до 2030 года, а также создание полноформатного электронного правительства и продвижение вопросов электронной торговли.

https://ria.ru/20221025/belorussiya-1826485253.html

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825122670.html

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ильхом нематов, самарканд, снг, рсс, технологии, кибербезопасность, кибератаки