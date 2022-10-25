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Операторы связи запретили переадресацию банковских СМС - РИА Новости, 25.10.2022
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Операторы связи запретили переадресацию банковских СМС
Операторы связи запретили переадресацию банковских СМС - РИА Новости, 25.10.2022
Операторы связи запретили переадресацию банковских СМС
Операторы мобильной связи в России закрыли функцию переадресации банковских СМС для предотвращения мошенничества, сообщили РИА Новости в пресс-службе компаний... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T03:26
2022-10-25T03:30
технологии
евгения лазарева
россия
втб
центральный банк рф (цб рф)
мтс
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Операторы мобильной связи в России закрыли функцию переадресации банковских СМС для предотвращения мошенничества, сообщили РИА Новости в пресс-службе компаний. Вместе с тем, эксперт усомнилась в том, что именно эта мера сыграла значимую роль в снижении активности аферистов, которая была замечена осенью.Летом крупнейшие банки и ЦБ предупредили о схеме аферистов с переадресацией. Телефонные мошенники под видом службы поддержки сотовых операторов убеждают клиентов банков ввести у себя на телефоне короткую команду, после чего все СМС-сообщения, отправляемые на номер жертв, приходят уже злоумышленникам. Имея номер карты, CVV-код и возможность получать по СМС предназначенные человеку одноразовые пароли, мошенник может без препятствий совершать покупки в интернете от имени жертвы, а также зарегистрироваться в личном кабинете интернет-банка и получить доступ ко всем счетам.В минувшую пятницу ВТБ сообщил, что зафиксировал снижение активности мошенников в отношении розничных клиентов в сентябре и в октябре, и большую роль в этом сыграла проработка процессов на стороне операторов мобильной связи: у них отключена возможность переадресации банковских СМС. В ответ на запрос агентства по этой теме, почти все сотовые операторы сообщили агентству, что тотально ввели запрет на переадресацию сообщений от банков. "Любые СМС с коротких номеров или альфанумерик номеров (от банков, магазинов и других сервисов) в сети МТС не могут быть переадресованы", - сообщили в пресс-службе оператора.В "Мегафоне" заявили, что у них нет возможности переадресации банковских сообщений. Это позволяет не допустить мошеннических действий в отношении наших абонентов, пояснил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов компании Сергей Хренов. То же самое сообщили и в "Теле2". В пресс-службе "Билайна" не прокомментировали.В Альфа-банке сообщили, что кредитная организация "всесторонне сотрудничает с операторами сотовой связи по широкому спектру вопросов". А в банке "Открытие" сообщили, что переадресация - не самое значимое рисковое событие, которое контролируется банком. "Банк уже несколько лет взаимодействует с сотовыми операторами в части противодействия мошенничеству. Информация, предоставляемая операторами, не является ключевой в выстраивании эффективной системы антифрод, но при этом важна в борьбе с социальной инженерией", - отметил директор департамента по информационной безопасности банка Илья Сулоев.По мнению координатора платформы "Мошеловка" Евгении Лазаревой, проблема мошенничества с использованием технологии переадресации банковских сообщений сама по себе теряет актуальность. При этом, по ее словам, редирект СМС должен быть запрещен "везде и безусловно". А если эта функция оказывается включённой по умолчанию и без участия потребителя, то это ответственность оператора с точки зрения закона и справедливости - он должен компенсировать потери абонента, указала эксперт.Что касается значимости подобной меры, то вряд ли именно она сильно повлияла на снижение активности злоумышленников, добавила Лазарева, комментируя заявление ВТБ. "Наши наблюдения позволяют заключить, что причины кроются в сложностях вывода средств, разрушении энергетической инфраструктуры и каналов коммуникации, которыми пользовались злоумышленники на территории Украины", - заключила Лазарева.
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технологии, евгения лазарева, россия, втб, центральный банк рф (цб рф), мтс
Технологии, Евгения Лазарева, Россия, ВТБ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), МТС
03:26 25.10.2022 (обновлено: 03:30 25.10.2022)
 
Операторы связи запретили переадресацию банковских СМС

Операторы связи запретили переадресацию банковских СМС из-за мошенничества

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Операторы мобильной связи в России закрыли функцию переадресации банковских СМС для предотвращения мошенничества, сообщили РИА Новости в пресс-службе компаний. Вместе с тем, эксперт усомнилась в том, что именно эта мера сыграла значимую роль в снижении активности аферистов, которая была замечена осенью.
Летом крупнейшие банки и ЦБ предупредили о схеме аферистов с переадресацией. Телефонные мошенники под видом службы поддержки сотовых операторов убеждают клиентов банков ввести у себя на телефоне короткую команду, после чего все СМС-сообщения, отправляемые на номер жертв, приходят уже злоумышленникам. Имея номер карты, CVV-код и возможность получать по СМС предназначенные человеку одноразовые пароли, мошенник может без препятствий совершать покупки в интернете от имени жертвы, а также зарегистрироваться в личном кабинете интернет-банка и получить доступ ко всем счетам.
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В минувшую пятницу ВТБ сообщил, что зафиксировал снижение активности мошенников в отношении розничных клиентов в сентябре и в октябре, и большую роль в этом сыграла проработка процессов на стороне операторов мобильной связи: у них отключена возможность переадресации банковских СМС. В ответ на запрос агентства по этой теме, почти все сотовые операторы сообщили агентству, что тотально ввели запрет на переадресацию сообщений от банков. "Любые СМС с коротких номеров или альфанумерик номеров (от банков, магазинов и других сервисов) в сети МТС не могут быть переадресованы", - сообщили в пресс-службе оператора.
В "Мегафоне" заявили, что у них нет возможности переадресации банковских сообщений. Это позволяет не допустить мошеннических действий в отношении наших абонентов, пояснил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов компании Сергей Хренов. То же самое сообщили и в "Теле2". В пресс-службе "Билайна" не прокомментировали.
В Альфа-банке сообщили, что кредитная организация "всесторонне сотрудничает с операторами сотовой связи по широкому спектру вопросов". А в банке "Открытие" сообщили, что переадресация - не самое значимое рисковое событие, которое контролируется банком. "Банк уже несколько лет взаимодействует с сотовыми операторами в части противодействия мошенничеству. Информация, предоставляемая операторами, не является ключевой в выстраивании эффективной системы антифрод, но при этом важна в борьбе с социальной инженерией", - отметил директор департамента по информационной безопасности банка Илья Сулоев.
По мнению координатора платформы "Мошеловка" Евгении Лазаревой, проблема мошенничества с использованием технологии переадресации банковских сообщений сама по себе теряет актуальность. При этом, по ее словам, редирект СМС должен быть запрещен "везде и безусловно". А если эта функция оказывается включённой по умолчанию и без участия потребителя, то это ответственность оператора с точки зрения закона и справедливости - он должен компенсировать потери абонента, указала эксперт.
Что касается значимости подобной меры, то вряд ли именно она сильно повлияла на снижение активности злоумышленников, добавила Лазарева, комментируя заявление ВТБ. "Наши наблюдения позволяют заключить, что причины кроются в сложностях вывода средств, разрушении энергетической инфраструктуры и каналов коммуникации, которыми пользовались злоумышленники на территории Украины", - заключила Лазарева.
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ТехнологииЕвгения ЛазареваРоссияВТБЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МТС
 
 
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