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СК расследует подрыв железнодорожных путей в Брянской области - РИА Новости, 25.10.2022
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СК расследует подрыв железнодорожных путей в Брянской области
СК расследует подрыв железнодорожных путей в Брянской области - РИА Новости, 25.10.2022
СК расследует подрыв железнодорожных путей в Брянской области
Следственный комитет России расследует подрыв железнодорожных путей в Брянской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:07
2022-10-25T11:07
происшествия
александр богомаз
россия
брянская область
новозыбков
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Следственный комитет России расследует подрыв железнодорожных путей в Брянской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что взрывное устройство сработало на железной дороге между Новозыбковом и Злынкой в Брянской области, пострадавших нет."Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать факт подрыва железнодорожных путей в Брянской области... СК РФ установит лиц, причастных к совершению указанного преступления, с целью привлечения виновных к уголовной ответственности и обеспечения принципа неотвратимости наказания", - говорится в сообщении.
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происшествия, александр богомаз, россия, брянская область, новозыбков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Богомаз, Россия, Брянская область, Новозыбков, Следственный комитет России (СК РФ)
11:07 25.10.2022
 
СК расследует подрыв железнодорожных путей в Брянской области

СК России сообщил о расследовании подрыва железнодорожных путей в Брянской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Следственный комитет России расследует подрыв железнодорожных путей в Брянской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что взрывное устройство сработало на железной дороге между Новозыбковом и Злынкой в Брянской области, пострадавших нет.
"Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать факт подрыва железнодорожных путей в Брянской области... СК РФ установит лиц, причастных к совершению указанного преступления, с целью привлечения виновных к уголовной ответственности и обеспечения принципа неотвратимости наказания", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАлександр БогомазРоссияБрянская областьНовозыбковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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