https://ria.ru/20221025/shri-lanka-1826424938.html

Шри-Ланка продлила срок действия визы для россиян

Шри-Ланка продлила срок действия визы для россиян - РИА Новости, 25.10.2022

Шри-Ланка продлила срок действия визы для россиян

Шри-Ланка продлила срок действия визы для россиян с месяца до полугода, действовать режим будет до 25 июня 2023 года, говорится в письме министерства туризма... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T08:07

2022-10-25T08:07

2022-10-25T08:07

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Шри-Ланка продлила срок действия визы для россиян с месяца до полугода, действовать режим будет до 25 июня 2023 года, говорится в письме министерства туризма островного государства, предоставленного РИА Новости туроператором "Интурист"."Кабинет министров дал разрешение на продление электронного разрешения путешествия до 180 дней, взимая 35 долларов США за один раз с целью продвижения индустрии туризма, пострадавшей из-за ситуации с пандемией COVID-19. Визовая схема будет... действительна до 25 июня 2023 года", - говорится в документе."Сейчас спрос на Шри-Ланку бьет все рекорды. Ежедневно приходят десятки заявок. Пользуются популярностью не только вылеты на чартерах из Москвы и регионов, но и на стыковочных рейсах иностранных авиакомпаний и отечественного "Аэрофлота", - рассказали в туроператоре.Там уверенны, что нововведение будет способствовать популярности Шри-Ланки среди российских туристов. "Шри-Ланка уже входит в топ-5 популярных выездных направлений этой осени. Надеемся, что более лояльные условия въезда - длинная виза на 180 дней и снижение ее стоимости - позволит приезжать в страну большему количеству гостей, в том числе и русскоязычных, что, конечно, позитивно скажется на росте качества сервиса, проводимых экскурсий, обслуживания в отелях", - добавили в "Интуристе".При этом в компании отметили, что туроператоры помогают оформить визу за рубли, если туристам неудобно оплачивать онлайн картой иностранного банка или наличными по прилету.

https://ria.ru/20221025/prazdniki-1826225523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, шри-ланка, россия