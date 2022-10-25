09:50 25.10.2022 (обновлено: 15:26 25.10.2022)
Шольц неожиданно отреагировал на слова избирателя о Путине
Канцлер ФРГ Шольц ответил улыбкой на призыв немца к диалогу с Путиным из-за дорогой жизни
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Мюнхене избиратели пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну и призвали его поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
"Восемь евро за донер! Я плачу восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро! Пожалуйста!" — выкрикнул один из присутствовавших, когда Шольц шел к машине.
В ответ на это канцлер только улыбнулся, сел в автомобиль и уехал.
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