https://ria.ru/20221025/sholts-1826437946.html

Шольц неожиданно отреагировал на слова избирателя о Путине

Шольц неожиданно отреагировал на слова избирателя о Путине - РИА Новости, 25.10.2022

Шольц неожиданно отреагировал на слова избирателя о Путине

В Мюнхене избиратели пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну и призвали его поговорить с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:50

2022-10-25T09:50

2022-10-25T15:26

в мире

олаф шольц

владимир путин

германия

россия

мюнхен

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Мюнхене избиратели пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну и призвали его поговорить с президентом России Владимиром Путиным. "Восемь евро за донер! Я плачу восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро! Пожалуйста!" — выкрикнул один из присутствовавших, когда Шольц шел к машине. В ответ на это канцлер только улыбнулся, сел в автомобиль и уехал. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.

https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html

германия

россия

мюнхен

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, олаф шольц, владимир путин, германия, россия, мюнхен