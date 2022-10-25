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Шольц неожиданно отреагировал на слова избирателя о Путине - РИА Новости, 25.10.2022
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Шольц неожиданно отреагировал на слова избирателя о Путине
Шольц неожиданно отреагировал на слова избирателя о Путине - РИА Новости, 25.10.2022
Шольц неожиданно отреагировал на слова избирателя о Путине
В Мюнхене избиратели пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну и призвали его поговорить с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:50
2022-10-25T15:26
в мире
олаф шольц
владимир путин
германия
россия
мюнхен
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Мюнхене избиратели пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну и призвали его поговорить с президентом России Владимиром Путиным. "Восемь евро за донер! Я плачу восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро! Пожалуйста!" — выкрикнул один из присутствовавших, когда Шольц шел к машине. В ответ на это канцлер только улыбнулся, сел в автомобиль и уехал. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.
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в мире, олаф шольц, владимир путин, германия, россия, мюнхен
В мире, Олаф Шольц, Владимир Путин, Германия, Россия, Мюнхен
09:50 25.10.2022 (обновлено: 15:26 25.10.2022)
 
Шольц неожиданно отреагировал на слова избирателя о Путине

Канцлер ФРГ Шольц ответил улыбкой на призыв немца к диалогу с Путиным из-за дорогой жизни

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Мюнхене избиратели пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну и призвали его поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
"Восемь евро за донер! Я плачу восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро! Пожалуйста!" — выкрикнул один из присутствовавших, когда Шольц шел к машине.
В ответ на это канцлер только улыбнулся, сел в автомобиль и уехал.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.
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В миреОлаф ШольцВладимир ПутинГерманияРоссияМюнхен
 
 
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