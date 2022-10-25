https://ria.ru/20221025/shagi-1826790447.html

Россия требует от Киева прекратить шаги, ведущие к ядерной катастрофе

Россия требует от Киева прекратить шаги, ведущие к ядерной катастрофе - РИА Новости, 25.10.2022

Россия требует от Киева прекратить шаги, ведущие к ядерной катастрофе

Россия требует от Киева и его западных кураторов прекратить совершать шаги, которые подводят мир к ядерной катастрофе, заявил на заседании Первого комитета ГА... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T23:59

2022-10-25T23:59

2022-10-25T23:59

игорь кириллов

катрин колонна

украина

энтони блинкен

вооруженные силы рф

оон

киев

россия

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ООН, 25 окт – РИА Новости. Россия требует от Киева и его западных кураторов прекратить совершать шаги, которые подводят мир к ядерной катастрофе, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов."Мы хотели бы напомнить безответственные высказывания Зеленского в феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО. С учетом недавних заявлений Киева о необходимости так называемых превентивных ядерных ударов стран НАТО по России, это категорически недопустимо и совершенно неприемлемо", - сказал Воронцов."Требуем от киевских властей и контролирующих их западных кураторов прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем неповинных мирных граждан", - добавил он.По его словам, безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет и проверять существующие красные линии в ядерной сфере.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу".Президент РФ Владимир Путин в сентябрьском обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.В утвержденном указом президента РФ документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

https://ria.ru/20221025/programma-1826770685.html

https://ria.ru/20221025/ucheniya-1826786616.html

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игорь кириллов, катрин колонна, украина, энтони блинкен, вооруженные силы рф, оон, киев, россия, нато, в мире