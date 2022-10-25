https://ria.ru/20221025/sg-1826464714.html
Россия и Белоруссия приступили к подготовке нового пакета союзных программ
Россия и Белоруссия приступили к подготовке нового пакета союзных программ - РИА Новости, 25.10.2022
Россия и Белоруссия приступили к подготовке нового пакета союзных программ
Белоруссия и Россия начали работу по формированию предложений для нового пакета союзных программ по углублению интеграции Минска и Москвы, которые могут начать... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:17
2022-10-25T11:17
2022-10-25T11:17
союзное государство
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МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Белоруссия и Россия начали работу по формированию предложений для нового пакета союзных программ по углублению интеграции Минска и Москвы, которые могут начать реализовываться с 2024 года, сообщил во вторник в Минске госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран."Мы говорим о практически 50-процентном исполнении этих программ, и уже начинается предварительная работа по формированию тех предложений, которые лягут в основу пакета из новых программ Союзного государства, которые, будучи подписанными, могут начать работу с 2024 года", - сказал Мезенцев, выступая на пленарном заседании Белорусского космического конгресса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия
Союзное государство, В мире, Россия, Белоруссия
Россия и Белоруссия приступили к подготовке нового пакета союзных программ
Мезенцев: Россия и Белоруссия приступили к подготовке нового пакета союзных программ
МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Белоруссия и Россия начали работу по формированию предложений для нового пакета союзных программ по углублению интеграции Минска и Москвы, которые могут начать реализовываться с 2024 года, сообщил во вторник в Минске госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.
"Мы говорим о практически 50-процентном исполнении этих программ, и уже начинается предварительная работа по формированию тех предложений, которые лягут в основу пакета из новых программ Союзного государства, которые, будучи подписанными, могут начать работу с 2024 года", - сказал Мезенцев, выступая на пленарном заседании Белорусского космического конгресса.