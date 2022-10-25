https://ria.ru/20221025/sg-1826464714.html

Россия и Белоруссия приступили к подготовке нового пакета союзных программ

Россия и Белоруссия приступили к подготовке нового пакета союзных программ - РИА Новости, 25.10.2022

Россия и Белоруссия приступили к подготовке нового пакета союзных программ

Белоруссия и Россия начали работу по формированию предложений для нового пакета союзных программ по углублению интеграции Минска и Москвы, которые могут начать... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:17

2022-10-25T11:17

2022-10-25T11:17

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МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Белоруссия и Россия начали работу по формированию предложений для нового пакета союзных программ по углублению интеграции Минска и Москвы, которые могут начать реализовываться с 2024 года, сообщил во вторник в Минске госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран."Мы говорим о практически 50-процентном исполнении этих программ, и уже начинается предварительная работа по формированию тех предложений, которые лягут в основу пакета из новых программ Союзного государства, которые, будучи подписанными, могут начать работу с 2024 года", - сказал Мезенцев, выступая на пленарном заседании Белорусского космического конгресса.

https://ria.ru/20221021/osago-1825662413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, белоруссия